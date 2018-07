JO 2018 : le programme de samedi 24 février en heures françaises

publié le 23/02/2018 à 18:01

Sur les 102 épreuves au programme de ces 23es Jeux Olympiques d'hiver, 12 seulement n'ont pas encore livré leur verdict à Pyeongchang. Ce sera le cas pour 8 d'entre elles samedi 24 février et la France sera représentée dans la moitié : dans l'épreuve par équipes de ski alpin, sur le slalom parallèle messieurs du snowboard, sur la mass-start messieurs du ski de fond style classique et sur la mass-start messieurs du patinage de vitesse



Le plus attendu de ces quatre rendez-vous est prévu à 3h28 heure française. L'équipe de France de ski alpin, composée de Clément Noël, Alexis Pinturault, Julien Lizeroux, Tessa Worley, Nastasia Noëns et Adeline Baud-Mugnier, est opposée en 8e de finale au Canada. Cette épreuve propose à chaque manche quatre duels sur des parcours de slalom parallèle, deux féminins et deux masculins, sur une quinzaine de portes sur une pente peu exigeante.

Champions du monde en titre de slalom par équipes

Les Français étaient devenus champions du monde de la spécialité l'an passé à St-Moritz, en battant en finale la Slovaquie. Dans l'équipe tricolore figurait alors Mathieu Faivre, 7e en géant dimanche mais qui été renvoyé en France pour raison disciplinaire, pour manquement à l'esprit d'équipe.

À partir de 1 heure du matin, Sylvain Dufour disputera les qualifications du slalom géant parallèle. S'il passe face à l'Italien Roland Fischnaller, il reviendra à 5h45 pour un 8e de finale. La grande finale est programmée à 6h37. En ski de fond, Clément Parisse et Jean-Marc Gaillard entreront en scène à 6 heures. En patinage de vitesse, Alexis Contin dispute sa demi-finale à 12h45. Si finale il y a, ce sera à 14 heures.

JO 2018 : le programme de samedi 24 février

En gras les épreuves attribuant des médailles.





01h00 - Snowboard : qualifications slalom géant parallèle dames et messieurs



01h30 - Bobsleigh : séries bob à 4 messieurs

02h00 - Snowboard : finale big air messieurs

03h00 - Ski alpin : épreuve par équipes, 8es, quarts, demies et finale

05h30 - Snowboard : slalom géant parallèle dames et messieurs

06h00 - Ski de fond : mass-start 50 km messieurs style classique

07h35 - Curling : finale messieurs Suède - États-Unis

12h00 - Patinage de vitesse : demi-finales mass-start dames

12h45 - Patinage de vitesse : demi-finales mass-start messieurs

12h05 - Curling : match pour la 3e place dames Grande-Bretagne - Japon

13h10 - Hockey sur glace : match pour la 3e place messieurs République tchèque - Canada



13h30 - Patinage de vitesse : finale mass-start dames

14h00 - Patinage de vitesse : finale mass-start messieurs