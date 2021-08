Jeux Olympiques 2021 : le programme complet du samedi 7 août en heures françaises

34 nouvelles médailles d'or (ainsi que l'argent et le bronze qui vont avec) vont être distribuées à Tokyo samedi 7 août lors de l'avant-dernière journée de ces JO, un record. La France est en premier lieu concernée par trois sports collectifs. Les Bleus du basket ouvrent le bal dès 4h30 heure française avec l'ambition de détrôner les Américains, qu'ils ont déjà battu en ouverture (83-76).

Les deux autres finales tant attendues vont se dérouler quasiment au même moment, avec les handballeurs opposés aux Danois pour une revanche des JO de Rio à partir de 14h, et les volleyeurs face aux Russes sous drapeau neutre à partir de 14h15.



Quatre autres tournois délivrent leur verdict : trois chez les messieurs, le football avec Brésil - Espagne (12h30), le base-ball avec États-Unis - Japon (12h00), le beach-volley avec Norvège - Russie (4h30), et un chez les dames, le water-polo avec Espagne - États-Unis (9h30).

Du côté de l'athlétisme, sept rendez-vous sont à cocher : le marathon dames (00h00), la hauteur dames (12h35), le 10.000 m dames (12h45), le javelot messieurs (13h00), le 1.500 m messieurs (13h40), le relais 4x400 m dames (14h30) et le relais 4x400 m messieurs (14h50). En boxe il y en a quatre : mouches 52 kg messieurs (07h00), mouches 51 kg dames (07h15), moyens 75 kg messieurs (07h45), mi-moyens 69 kg dames (08h15).

Orgie de médailles

Il reste encore du canoë-kayak en ligne avec le C2 500 m dames (04h37), le C1 1.000 m messieurs (04h53), le K4 500 m dames (05h19) et le K4 500 m messieurs (05h37) ; du karaté avec le kumite +61 kg dames (12h55) et le kumite +75 kg messieurs (13h05) ; de la

lutte avec la libre 65 kg messieurs (12h55), la libre 97 kg messieurs (13h30) et la libre 50 kg dames (14h20).

En golf, les dames disputent le 4e et dernier tour à partir de 00h30). En gymnastique rythmique, c'est l'heure du concours multiple individuel dames (6h04), en plongeon du haut vol messieurs (08h00), en cyclisme sur piste du madison messieurs (9h55), en équitation du saut d'obstacles par équipes (12h00), en natation synchronisée du ballet dames (12h30) et en pentathlon moderne de la dernière épreuve chez les messieurs (12h30).

JO Tokyo 2021 : le programme de samedi 7 août

Athlétisme :

00h00 : Marathon dames Finale

12h35 : Hauteur dames Finale

12h45 : 10.000 m dames Finale

13h00 : Javelot messieurs Finale

13h40 : 1500 m messieurs Finale

14h30 : Relais 4x400 m dames Finale

14h50 : Relais 4x400 m messieurs Finale

Baseball :

05h00 : Match pour la 3e place République Dominicaine - Corée du Sud

12h00 : Finale Japon - Etats-Unis

Basket-ball :

04h30 : Finale messieurs : Etats-Unis - France

09h00 : Match pour la 3e place dames : à déterminer

13h00 : Match pour la 3e place messieurs : Australie - Slovénie

Beach-volley :

03h00 : Match pour la 3e place messieurs Lettonie - Qatar

04h30 : Finale messieurs Norvège - Russie

Boxe :

07h00 : Mouche (52kg) messieurs Finale

07h15 : Mouche (51kg) dames Finale

07h45 : Moyens (75 kg) messieurs Finale

08h15 : Mi-moyens (69kg) dames Finale

Canoë-kayak - Ligne :

02h30 : C2 - 500 m dames Demi-finales

02h44 : C1 - 1000 m messieurs Demi-finales

03h07 : K4 - 500 m dames Demi-finales

03h21 : K4 - 500 m messieurs Demi-finales

04h37 : C2 - 500 m dames Finale

04h53 : C1 - 1000 m messieurs Finale

05h19 : K4 - 500 m dames Finale

05h37 : K4 - 500 m messieurs Finale

Cyclisme sur piste :

08h30 : Vitesse dames 8es de finale

08h48 : Keirin messieurs Tour préliminaire

09h55 : Madison messieurs Finale

Equitation :

12h00 : Saut d'obstacles par équipes Finale

Football :

13h30 : Finale messieurs Brésil - Espagne messieurs

Golf :

00h30 : Individuel dames 4e et dernier tour

Gymnastique rythmique :

03h00 : Concours des ensembles dames Tour préliminaire

10h04 : Concours multiple individuel dames

Handball :

10h00 : Match pour la 3e place messieurs Egypte - Espagne

14h00 : Finale messieurs France - Danemark

Karaté :

07h00 : Kumite +61 kg dames Éliminatoires poule A

09h50 : Kumite +75 kg messieurs Éliminatoires poule A

Lutte :

12h45 : Lutte libre messieurs (65 kg), Lutte libre messieurs (97 kg), Lutte libre dames (50 kg)

Natation synchronisée :

12h30 : Ballet dames Finale

Pentathlon moderne :

07h30 : Natation messieurs

08h45 : Escrime messieurs

10h15 : Equitation messieurs

12h30 : Laser-run messieurs

Plongeon :

03h00 : Haut vol messieurs Demi-finale

08h00 : Haut vol messieurs Finale

Volley-ball :

06h30 : Match pour la 3e place messieurs Brésil - Argentine

14h15 : Finale messieurs Russie - France

Water-polo :

02h30 : Match pour la 7e place dames : Chine - Canada

04h00 : Match pour la 5e place dames : Pays-Bas - Australie

06h40 : Match pour la 3e place dames : Russie - Hongrie

09h30 : Finale dames : Etats-Unis - Espagne