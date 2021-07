Jeux Olympiques 2021 - Handball : les Bleus "se sont fait plaisir", pour Richardson

L'équipe de France de handball démarre fort les Jeux Olympiques de Tokyo. Les Bleus du handball avaient rendez-vous dès samedi 11h (4h, heure de Paris) pour leur premier match face à l'Argentine. Les hommes de Guillaume Gille n'ont pas manqué leur entrée dans la compétition avec une convaincante victoire 33 à 27.



Melvyn Richardson, le fils de Jackson Richardson a brillé pendant ce match, en tant que meilleur buteur de l'équipe de France. "Je pense que toutes les équipes se donnent les moyens pour viser un podium et viser l'or. De toutes façons, c'est toujours difficile d'aborder le premier match, parce qu'on appréhende", démarre Jackson Richardson.

"Je pense que le plus important, c'est de bien de rentrer dans la compétition. Je pense qu'ils (l'équipe de France de handball, ndlr) ont réussi à faire tourner un peu l'effectif et de donner la possibilité d'être concentrés en défense (...) là je pense qu'ils se sont donné les moyens de faire tourner le collectif, de se faire plaisir et de se projeter dans le futur", poursuit le sportif.