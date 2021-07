Jeux Olympiques 2021 : ce qu'il faut retenir de la nuit de dimanche à lundi

Pour ce troisième jour de compétition à Tokyo, la nuit n'a pas souri à la plupart des Français engagés. La dernière tricolore en lice en tennis en simple dames, Fiona Ferro a pris la porte dès le deuxième tour, battue par l'Espagnole Sara Sorribes.

Vincent Luis n'a pas non plus fait d'exploit en triathlon. Pourtant l'un des favoris de l'épreuve, le double champion du monde a fini loin du podium, à la 13e place seulement. C'est le Norvégien Kristian Blummenfelt qui s'est emparé du titre.

En natation, Marie Wettel n'a pas fait de miracle en finale du 100m nage libre. Elle termine 6e, plus d'une demi-seconde derrière la Canadienne Margaret Macneil. Même sort pour le relais 4x100 nage libre masculin. Le quatuor Grousset, Manaudou, Mignon, Metella termine 6e, loin des vainqueurs américains. Pas de finale du 100m dos pour Yohann Ndoye-Brouard et Mewen Tomac. Le premier a été disqualifié après avoir été surpris par le mur au moment du virage, et le second n'a inscrit que le 14e temps des demies.

Le handball et l'escrime donnent le sourire

Les handballeurs français se sont imposés sans problème contre le Brésil 34-29, et se rapprochent grandement d'une qualification en quart de finale, avant d'affronter l'Allemagne mercredi, l'Espagne et la Norvège.

En escrime, Enzo Lefort et Manon Buret se sont qualifiés pour leur quart de finale respectif. En fleuret, Enzo Lefort s'est imposé face au Japonais Toshiya Sato 15 touches à 4. En sabre, Manon Buret s'est aussi facilement qualifiée en demi-finale après une victoire éclair contre la Russe sous pavillon neutre Olga Nikitina, 15-5. Elle y affrontera une autre Russe à midi heure française.



Les autres résultats de la nuit

Numéro 2 mondiale en surf, la Réunionnaise Johanne Defay n'a pas réussi à passer les 8es de finale, elle qui était pourtant une des favorites à la victoire finale. Le trio français en tir à l'arc, composé de Jean-Charles Valladont, Thomas Chirault et Pierre Plihon, a été sorti 6-0 par les États-Unis d'entrée de jeu, favoris du tournoi.

En tir, en skeet olympique, Éric Delaunay s'est qualifié en finale en détruisant 124 des 125 cibles. Ce n'est pas passé pour Lucie Anastassiou chez les femmes, qui termine seulement 9e de l'épreuve.

En judo, Guillaume Chaine n'a pas réussi à aller plus loin que les 16e de finale en -73kg, s'inclinant contre un Géorgien. Sarah Leonie Cysique doit affronter la Canadienne Klimkait en demi-finale du tournoi des -57kg, à 10h25 en France.

En taekwondo, la championne d'Europe en 2020, la française Magda Wiet-Hénin est tombée dès son entrée en lice en 8e de finale, mais pourrait disputer les repêchages si son adversaire se hisse en finale.