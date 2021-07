Une médaille de bronze samedi 24 juillet (le judoka Luka Mkheidze), une en argent (la judoka Amandine Buchard) puis une en or (l'épéiste Romain Cannone) le lendemain. Et combien au troisième jour de compétition aux Jeux Olympiques de Tokyo pour la délégation française ?

En escrime, Manon Brunet en sabre individuel et Enzo Lefort en fleuret individuel sont qualifiés pour les quarts de finale. En judo, Sarah Leonie Cysique est en demi-fin ale de tableau chez les -57 kg à partir de 5h06 (c'est terminé pour Guillaume Chaine chez les -73 kg).

En VTT messieurs (08h00), la France est représentée par Jordan Sarrou et Victor Koretzky. Pour le double mixte de tennis de table Emmanuel Lebesson-Jian Nan Yuan, le rendez-vous est fixé à 13h avec un match pour la 3e place face à la paire taïwanaise Yun Ju Lin-Ching I Cheng, numéro un mondiale.

Le film de la journée :

08h31 - Manon Brunet bien partie pour se qualifier pour les demi-finales : 11 touches à 2 pour la Française.



08h29 - Le quart de finale de Manon Brunet au sabre vient de débuter. Déjà 6-1 pour la Française face à la Russe concourant sous pavillon neutre Olga Nikitina.



08h27 - Le Hollandais Mathieu van der Peol a chuté dans la course de VTT, le neveu de Raymond Poulidor semble écarté de la course à la médaille.



08h25 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.