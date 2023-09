Il n'a pas totalement raccroché son vélo. Dimanche 10 septembre, à Nice, l'ancien coureur professionnel et consultant cyclisme de RTL Laurent Jalabert a une nouvelle fois brillé lors de l'Ironman. Il est parvenu à boucler les 3,8 km de natation, 180 km de course à vélo et le marathon de 42,195 km en 10 heures, 2 minutes et 56 secondes.

Laurent Jalabert n'est pas un novice en Ironman. Ce n'est pas, non plus, la première fois qu'il s'offre un titre de champion du monde dans sa catégorie. En 2019, il avait déjà remporté la course légendaire des Alpes-Maritimes, dans la catégorie des 50-54 ans, après avoir largement dominé le reste des concurrents. Cette fois-ci, Laurent Jalabert a dominé la catégorie des 50-59 ans.

Si le double vainqueur du maillot à pois du Tour de France a perdu un peu de terrain sur la séquence aquatique, il a assommé ses adversaires lors du marathon et, surtout, un peu plus tôt sur la selle. D'autant plus que, cette année, la course de 180 km à vélo offrait un important dénivelé aux coureurs. Un net avantage pour l'ex-meilleur grimpeur du Tour de France, numéro 1 mondial de cyclisme et vainqueur du Tour d'Espagne, en 1995.