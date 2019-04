Un militaire se lance le défi de réaliser 12 Ironman en 12 jours

publié le 30/04/2019 à 17:14

Un surhomme pour le commun des mortels. Sportif hors norme, Pascal Pich s'est lancé l'incroyable défi de réaliser un Ironman par jour durant les festivités de la Foire de Paris, qui ont débuté ce samedi 27 avril et qui prennent fin le mercredi 8 mai.



Pour mieux comprendre la performance visée par ce militaire réserviste de 55 ans au sein de la Légion étrangère, il suffit de se pencher sur ce qu'est un Ironman. Ce triathlon longue distance est composé de trois épreuves qui s'enchaînent, sans pause, à savoir 3,8 kilomètres de natation puis 180 kilomètres de vélo et un marathon, soit une course à pieds de 42,195 kilomètres.

Pendant 12 jours, son programme sportif débute à 9h30 et se termine vers 19 heures, rapporte 20 minutes. 9h30 d'efforts que Pascal Pich répète dans une piscine à 15°C, sur un vélo d’intérieur placé sur le stand de la Légion étrangère puis sur un tapis roulant pour courir ses marathons.

Un habitué des performances hors du commun

Pascal Pich n'en est pas à sa première tentative d'exploit sportif longue distance. Il fait partie des rares sportifs dans le monde à pratiquer la discipline du déca-triathlon où il était même devenu champion du monde en 2000 à Monterrey, au Mexique. Cette épreuve méconnue du grand public est constituée de 38 km de natation, 1.800 km de cyclisme et 423 km de course à pied, c'est-à-dire 10 fois les distances d'un Ironman classique.



En 2009, il s'était concentré sur le cyclisme seulement et a enchaîné les 21 étapes du Tour de France en une semaine seulement. Une performance presque irréelle qui sera sublimée presque 10 ans plus tard, le 8 mai 2018, lorsque ce militaire établit un nouveau record du monde de distance sur vélo d’intérieur, en réalisant 3.165,4 km en 144 heures, soit 6 jours et 6 nuits.



Pas avare d'efforts, Pascal Pich compte bien aller au bout de son nouveau défi durant lequel il cherche à donner plus de visibilité à la Fédération des sociétés des anciens de la Légion étrangère et pour les blessés de guerre. En 12 jours, il aura alors parcouru 46,6 km à la nage, 2.160 km à vélo et 500 km en course à pied.