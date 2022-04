INVITÉS RTL - Dupont et Ntamack racontent leur complicité : "En se croisant du regard, on sait ce que l'autre va faire"

Ils ne s'arrêtent pas. Près de deux semaines après leur victoire au Tournoi des Six Nations avec le XV de France, Antoine Dupont et Romain Ntamack présentent, sur RTL, un film sur le Stade Toulousain intitulé Le Stade. L'occasion, pour eux, de revenir sur ces derniers jours forts en émotions.

Sur le Grand Chelem qu'ils viennent de réaliser, Romain Ntamack estime qu'"il s'est vraiment passé quelque chose" au soir de la victoire, notamment sur le soutien sans faille qu'ont apporté les supporters français à leur équipe. "Les gens ont retrouvé l'enthousiasme de supporter le XV de France", affirme Antoine Dupont.

Les deux joueurs du Stade Toulousain sont également revenus sur la complicité qui les anime au quotidien et sur le terrain. "On a la chance d'évoluer ensemble en club et en équipe de France depuis trois ans", raconte Antoine Dupont. "Sur le terrain on se parle très peu parce que juste en se croisant du regard, on sait ce que l'autre va faire", détaille celui qui a été élu meilleur joueur du monde.

Le titre de meilleur joueur du monde "lourd à porter"

Alors que tout semble lui sourire, Antoine Dupont reconnaît que ce titre de meilleur joueur du monde "peut être lourd à porter". Le Toulousain assure néanmoins que recevoir cette distinction amène "beaucoup de fierté" mais "il ne faut pas trop s'attarder dessus sinon on pourrait s'endormir", sourit-il.