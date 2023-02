Quinté du mercredi 1er février 2023 à Pau : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 1er février 2023 à Pau, le Prix Annie Hutton. Départ à 13h50. 14 partants. Steeple-Chase. Terrain très souple. Handicap. 4.000 mètres. Corde à droite. Chevaux de 5 ans et plus.

Dominique Bressou peut en principe être suivi en confiance dans ce quinté, où il présente, le 2 Gage de Réussite, qui montera sur le podium à la condition de confirmer sa récente deuxième place à ce niveau, et le 6 Pica Lina, bien placée au poids, par rapport au 1 Enki The Best, notamment, que nous n’avons pas retenu.

François Nicolle peut cette fois être envisagé à l’arrivée avec sa Marie Coastala, qui vient de réussir un retour probant sur cette piste qui semble être son jardin, avec trois accessits pour autant de sorties.

Le 9 Gaz Gaz a le profil de l’outsider séduisant. Il se sort de tous les terrains et de toutes les pistes et vient surtout de s’imposer facilement dans une deuxième épreuve. Une confirmation est probable, c’est notre dernière minute.

Le choix de Grâce de Dieu comme dernière minute en dernier lieu dans le quinté de référence nous a valu quelques critiques. Nous ne lâchons pas l’affaire pour autant. Moins lourd, le terrain sera mieux pour elle, et le handicapeur vient de faire un petit geste en sa faveur. Autrement dit, elle peut, cette fois, refaire parler d’elle en bien…

Les pronostics :

2. Gage de Réussite

6. Pica Lina

4. Marie Coastala

9. Gaz Gaz

10. Grâce de Dieu

7. Hyjie

8. Black Boa

Le dernière minute :

9. Gaz Gaz

Résultats du lundi 30 janvier à Vincennes :

Le favori de RTL obtient la deuxième place sur tapis vert. La dernière minute a pris le galop dans le dernier tournant après avoir figuré. Quinté d’outsiders, comme annoncé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info