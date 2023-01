INVITÉE RTL - Patinage : comment Mélanie Sambrès, amputée des quatre membres, a surmonté sa maladie

Cette semaine met à l'honneur le sport féminin, lors de l'opération "Sport Féminin Toujours". À cette occasion, RTL reçoit ce lundi 30 janvier, une sportive hors du commun, la patineuse Mélanie Sambrès qui est remontée sur la glace après avoir été amputée des quatre membres. Sa vie a basculé il y a 5 ans. "J'étais dans le train, je ne me sentais vraiment pas bien. J'étais très fatiguée, j'avais mal à la tête, au ventre, comme une gastro", raconte-t-elle.

Elle découvre alors la maladie par le biais d'un médecin en visio dans le train : un purpura fulminans. "Donc ils arrêtent le TGV et m'emmènent aux urgences", dit-elle. Très souffrante, elle est alors plongée dans le coma. "Ils ont parlé d'amputation des doigts seulement. Et deux semaines après, quand j'ai été transférée à l'hôpital militaire à Percy, ils m'ont directement amputé des deux pieds et deux jours après, les deux mains", poursuit-elle.

Malgré cette épreuve, elle a pu continuer à patiner. "C'est particulier. Je retrouve des sensations, il y a un esprit d'échappatoire à la vie quotidienne, c'est mon activité, c'est ma passion, ça me fait du bien", dit-elle. "C'est un petit lien" avec sa vie d'avant.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info