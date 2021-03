Handball : les Bleus officiellement qualifiés pour les Jeux de Tokyo

publié le 15/03/2021 à 01:49

Les handballeurs français, champions olympiques en 2008 et 2012 et médaillés d'argent en 2016, se sont qualifiés pour les Jeux de Tokyo (23 juillet-8 août), à l'issue du tournoi disputé de vendredi à dimanche à Montpellier. Pour leur dernier match, les Bleus se sont inclinés contre le Portugal 29 à 28, et finissent le TQO montpelliérain avec deux victoires en trois rencontres, un revers sans conséquence pour la quête du ticket pour Tokyo.

Ce succès du Portugal élimine en revanche la Croatie et donne aux Lusitaniens le second billet pour le Japon. Les Bleus disputeront ainsi les Jeux olympiques pour la huitième fois consécutive. Depuis leur éclosion au plus haut niveau en 1992 à Barcelone, les Français n'ont raté aucune édition des JO, disputant les trois dernières finales olympiques.

Dans le tournoi montpelliérain, face à des cadors du hand mondial comme la Croatie et le Portugal, les Bleus ont confirmé leurs progrès des dernières semaines et se présenteront à Tokyo avec l'ambition de retrouver le podium olympique, qu'ils n'ont plus quitté depuis Pékin-2008.

Guigou "fier" de l'équipe

"Ce qu'on pourra faire aux Jeux, on verra. Là on savoure la montée en puissance des derniers mois, des dernières semaines", a déclaré Michaël Guigou, capitaine de l'équipe de France, au micro de TMC. "On a su faire de belles choses, on est fier de ce qu'on a fait. Maintenant on va récupérer des blessés, c'est de bon augure", a-t-il ajouté.

Pour Luc Abalo, "C'était un combat difficile ce weekend. On s'est battu, le premier match était le plus important. Ce soir on est un peu déçu à cause de la défaite. Mais on est très heureux au fond pour la qualification".