Grand Prix d’Autriche : le Monégasque Charles Leclerc décroche la pole position

publié le 29/06/2019 à 16:35

Pour la deuxième fois de sa jeune carrière et après celle réalisée le 28 mars dernier lors du Grand Prix de Bahrein, Charles Leclerc a décroché la pole position en établissant un nouveau record de piste sur le circuit de Spielberg en 1’03’’003.

C’est à ce jour et à 21 ans, le plus jeune poleman à réaliser deux pole-position dans la même saison, un exploit obtenu par des températures très chaudes sur Zeltweg puisqu’il y avait 28 degrés dans l’air et 51° sur la piste.

Le pilote Ferrari s’élancera en première ligne au côté de Lewis Hamilton. L’écurie Mercedes moins sereine qu’à l’habitude en Autriche réalise tout de même le 4ème temps avec Valtteri Bottas.

Devant une forte colonie néerlandaise réunie sur le Red Bull Ring, Max Verstappen réalise le 3ème temps des qualifications sur sa Red Bull Honda. Le Français Pierre Gasly pourtant auteur de bonnes séances d’essais depuis vendredi n’a quant à lui réalisé que le 9ème temps.

L’autre tricolore, le pilote Haas Romain Grosjean perturbé par la perte d’ailerons avant suite à un passage sur les vibreurs n’a pu réaliser que le 11ème temps.

Quatre pilotes étaient pénalisés avant les qualifications de ce Grand Prix. Kevin Magnussen (Haas) et Niko Hulkenberg (Renault) de cinq places pour des modifications techniques. Carlos Sainz Jr sur McLaren et Alexander Albon sur Toro Rosso ont de leur côté été sanctionnés pour avoir adopté une nouvelle version de leurs moteurs Renault et Honda. Ils prendront tous les deux le départ en fond de grille.