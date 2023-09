France-Nouvelle-Zélande : "L'équipe de France a tout pour elle, les Bleus sont favoris", selon Olivier Magne

Le XV de France est impatient d'en découdre ce vendredi 8 septembre et d'affronter les All Blacks en ouverture de la Coupe du monde de rugby, à 21h15 au Stade de France. "C'est une affiche de rêve. C'est un peu le France-Brésil en football. Jouer la Nouvelle-Zélande dans un match d'ouverture de Coupe du monde, c'est tout simplement exceptionnel. C'est l'affiche que tout le monde attend. Il y a une histoire entre ces deux nations en Coupe du monde qui est aussi très intéressante et donc ça va donner lieu à un match extraordinaire, je n'en doute pas", nous dit Olivier Magne quelques heures avant la rencontre.

Selon l'ex-international et consultant rugby de RTL, les Bleus ont "très bien préparé cette Coupe du monde, avec des joueurs qui ont emmagasiné ces dernières années beaucoup d'expérience, à travers de nombreuses victoires. C'est une équipe de France qui a tout pour elle. Ils sont les favoris. C'est une équipe qui a toutes les qualités pour l'emporter, maintenant le chemin est encore long". Pour un match d'ouverture comme celui-ci, à domicile, face aux All Blacks, "il y a une attente supplémentaire, il y a beaucoup d'émotion. Les joueurs ont bien conscience qu'une Coupe du monde à domicile, on ne peut pas passer à côté. Donc, il y a la partie émotionnelle qu'il va falloir gérer. Et c'est bien ça peut être la partie un peu plus compliquée pour les joueurs", estime-t-il.

Quoi qu'il en soit, Olivier Magne se dit confiant et voit "un match sans équivoque, avec un 42 à 15 pour les Français. Je vois cette équipe française qui a très bien préparé cette compétition et je vois une équipe All Blacks qui est en difficulté depuis un petit moment et qui aura du mal à rivaliser avec cette équipe française".