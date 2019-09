publié le 20/09/2019 à 14:45

Le coup d'envoi de la Coupe de Monde est va être donné ce vendredi 20 septembre, après la cérémonie d'ouverture. Le Japon, pays organisateur de l’événement débutera la compétition face à la Russie ce soir.

De son côté, l'Équipe de France commencera samedi. Actuellement classée 8ème meilleure nation, elle affrontera l'Argentine, 11ème au classement. Et pourtant, "on doute, il y a un gros doute" pour Christophe Dominici, l'ancien international français.

Pour l'ancien joueur du Stade Français, cette rencontre face aux Argentins va s'avérer compliquée, "ce match d'ouverture nous inquiète mais on y va à 50-50". Une défaite n'est pas envisageable, "si on perd demain [...] la Coupe du Monde va être longue, on va enchaîner derrière États-Unis, Tonga et Angleterre". Or seuls les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour la suite de la compétition.

Christophe Dominici voit également un autre outsider potentiel, le Japon, "quand on est le pays hôte, il se passe des surprises magiques". Le pays organisateur se retrouve pourtant avec deux mastodontes dans sa poule, l'Irlande et l'Écosse.