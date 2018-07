publié le 23/02/2018 à 15:26

L'écurie de Woking a présentée vendredi 23 février sa nouvelle monoplace baptisée MCL33, monoplace au volant de laquelle évolueront le jeune Belge Stoffel Vandoorne et l’expérimenté espagnol Fernando Alonso. Première grosse nouveauté, visible à l’œil nu pour cette McLaren, la couleur. Fini le orange foncé et le noir, retour de la couleur historique de la marque, le "orange papaye". Couleur que l’on retrouve sur toute la carrosserie avec une petite touche de bleu, notamment sur les ailerons.



Mais le principal attrait de la MCL33 2018 est le changement de motorisation. Après trois saisons d’échec avec Honda et pour la première fois dans l’histoire de l’écurie britannique, c’est Renault qui équipe la monoplace. Avec un moteur plus performant, les objectifs sont évidemment revus à la hausse, "pour regagner en crédibilité", explique le Français Éric Boullier, directeur de la compétition chez McLaren. "Toute l'équipe est fière de cette voiture. Nous avons fait un travail incroyable dans un laps de temps extrêmement court".

Autre membre de l’écurie a se réjouir de l’arrivée du moteur Renault, c’est bien évidemment Fernando Alonso. Le double champion du monde (2005 et 2006), qui cette saison va partager son temps entre le championnat du monde d’endurance (avec notamment les 24 Heures du Mans) et le championnat de Formule 1, a vécu un véritable cauchemar l’an passé avec le bloc Honda.

"Je sais à quel point cette voiture est importante pour l'équipe, souligne l'Espagnol. La voiture paraît très soignée, très bien pensée. Avec Renault, je crois que nous serons en mesure de franchir des étapes importantes". McLaren, comme les neuf autres écuries, sera dès le lundi 26 février sur le circuit de Barcelone pour les premières séances d’essais privés. Le championnat du monde de F1 débute du 22 au 25 mars sur le circuit de Melbourne en Australie.