Formule 1 : Red Bull dévoile son nouveau bolide avec un Halo

publié le 19/02/2018 à 15:35

L'écurie Red Bull, désormais partenaire d'Aston Martin, a présenté lundi 19 février sa nouvelle RB14 dotée d'un moteur Renault. Présentée dans une couleur inhabituelle, la monoplace équipée de pneus Pirelli ne dévoilera ses couleurs 2018 que la semaine prochaine lors des premiers essais à Barcelone.



En attendant, et dans sa tenue de camouflage, la RB14 tout droit sortie des ateliers de Milton Keynes va participer à une journée de roulage autorisée de 100 km sur le circuit de Silverstone. Comme toutes les nouvelles monoplaces qui prendront part au championnat du monde 2018, la RB14 est dotée d’un Halo, le nouveau système de protection frontale du cockpit conçu pour protéger la tête du pilote.

La Red Bull TAG Heuer RB14 sera cette année entre les mains de l'Australien Daniel Ricciardo et du Néerlandais Max Verstappen, respectivement 5ème et 6ème au classement du championnat du monde des pilotes 2017 alors que Red Bull racing avait terminé sur la 3e marche du podium des constructeurs.

La RB14 de Red Bull Crédit : Red Bull Racing

Après les présentations la semaine passée de la Hass VF18 à moteur Ferrari et de la Williams FW41 à moteur Mercedes, Red Bull est la troisième écurie à dévoiler les lignes de son nouveau bolide. Durant cette semaine, Renault et Alfa Romeo (mardi 20 février), Mercedes et Ferrari (jeudi 22 février) et Mac Laren (vendredi 23 février) vont à leur tour présenter leur nouvelle voiture.



Au terme de cette semaine, les premiers essais hivernaux débuteront sur le circuit de Barcelona-Catalunya, du 26 février au 1er mars, pour reprendre ensuite du 6 au 9 mars.

Le championnat du monde de Formule 1 débutera le 26 mars en Australie sur le circuit de Melbourne.