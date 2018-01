24 Heures du Mans 2018 : l'Espagnol Fernando Alonso au départ avec Toyota

publié le 30/01/2018 à 14:05

"Nous lui donnons notre accord mais la F1 reste bien sûr la priorité. Et il n’est plus question de rater la moindre course", a indiqué dans un communiqué ce mardi 30 janvier 2017 le directeur de McLaren, Zak Brown. Fernando Alonso, 36 ans, champion du monde de Formule 1 en 2005 et 2006, participera donc en juin prochain à la plus grande course automobile du monde.



Depuis plus d’un an, l’Espagnol clame qu’il veut participer aux 24 Heures du Mans. Dans cet optique, il d’ailleurs participé en fin d’année 2017 aux "Rookie Tests" avec Toyota. C’est justement au sein de l’écurie officielle Toyota Gazoo Racing que Fernando Alonso va courir les 24 Heures du Mans en catégorie LMP1. Il sera le coéquipier du Suisse Sébastien Buemi et du Japonais Kazuki Nakajima.

Pour préparer l’échéance Mancelle, Alonso s’était engagé le week-end dernier sur les 24 Heures de Daytona au volant d’une Ligier JS P217. Mais victime de problèmes de freins, le pilote de 36 ans (coéquipier des Britanniques Lando Norris et Phil Hanson) a terminé à la 38e place pour ce qui était sa première grande course de 24 heures.

Rêve de "Triple Couronne" du sport automobile

Selon les termes du communiqué de McLaren, l'Espagnol aura donc une saison bien remplie puisqu’il participera à tous les Grands Prix de Formule 1 de la saison 2018, qui débute le 26 mars prochain en Australie. Alonso souhaite depuis des années remporter la "Triple Couronne" du sport automobile : le Grand Prix de Monaco (victoires en 2006 et 2007), les 500 Miles d'Indianapolis (abandon en 2017) et les 24 Heures du Mans.



Il rêve d’égaler le record du Britannique Graham Hill, seul pilote automobile à avoir remporté le Grand Prix F1 de Monaco (1965), les 500 Miles d'Indianapolis (1966) et les 24 Heures du Mans (1972) avec Henri Pescarolo. Les 24 Heures du Mans 2018 se dérouleront les 16 et 17 juin prochains. RTL en est la radio officielle.