publié le 22/02/2018 à 16:45

La première à avoir été dévoilée ce 22 février, c’est la Mercedes. La marque Allemande a fait rouler sur le circuit de Silverstone, en Angleterre, la F1 W09 EQ Power+, nom de baptême de cette nouvelle monoplace. Au volant pour quelques tours de piste, Valtteri Bottas. Le Finlandais sera comme l’an passé le coéquipier du champion du monde en titre, Lewis Hamilton. Le Britannique conserve le numéro 44 et son coéquipier le 77.



Au total et comme l’exige le règlement, Mercedes n’a couvert que 100 kilomètres pour cette journée de tournage promotionnel. Cette journée a permis aux observateurs de découvrir le Halo gris foncé, dispositif de protection du cockpit rendu obligatoire par la FIA, mais aussi d’observer les lignes bleu électrique et turquoise qui ont pris place sur les côtés de la "flèche d’argent".

Tout est raffiné pour être encore meilleur que l'an passé Lewis Hamilton Partager la citation





Invité par Lewis Hamilton et Toto Wolf, le directeur de l'écurie Mercedes Grand Prix, Billy Monger, le jeune pilote amputé des deux jambes après un accident lors d’une course de F4 en avril 2017 a assisté à la présentation. "L'an dernier, la voiture était fantastique, mais il y avait tellement de choses que nous pouvions encore améliorer", a déclaré Hamilton lors de cette présentation. "À l'intérieur, sous la coque et même la carrosserie, tout est raffiné pour être encore meilleur que l'an passé".

Valtteri Bottas, Toto Wolf et Lewis Hamilton autour de la F1 W09 EQ Power+ Crédit : Mercedes / Simon Galloway / Sutton Images

Une Ferrari

Dans l’après midi, c’est la nouvelle monoplace Ferrari qui a été présentée. Sortie de l’usine de Maranello, la SF 71 H est équipée d’un V6 turbo hybride de 1.000 chevaux. Elle est aussi beaucoup plus rouge que l’an passé, un rouge plus foncé qui colore également le Halo au dessus du cockpit. Par ailleurs, un important travail pour réduire le poids de la voiture a été effectué par les ingénieurs de la Scuderia.



"Nous avons commencer à travailler sur cette nouvelle voiture avant même la fin de la saison dernière, a expliqué le directeur de l’équipe Mauricio Arrivabene. Tout le monde a travaillé très dur pour pour essayer de faire le meilleur. Nous en sommes capables, j'en suis certain". 2e du championnat du monde l’an passé à 46 points d’Hamilton, l’Allemand Sebastian Vettel aura comme l’an passé et pour sa 13e saison en Formule 1 la Ferrari numéro 5. Le Finlandais Kimi Raïkkönen hérite quant à lui du numéro 7.

La SF 71 H de Ferrari Crédit : Ferrari

Mercedes comme Ferrari se retrouveront dès la semaine prochaine sur le circuit de Barcelone pour les essais privés d’avant saison.