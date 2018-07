publié le 28/08/2016 à 16:16

La piste de Spa-Francorchamps réserve souvent des surprises. Les 22 pilotes au départ du Grand Prix de Belgique de ce dimanche 28 août n'ont pas été ménagés pour leur retour de vacances. Une rentrée sur les chapeaux de roue qui a souri à Nico Rosberg. L'Allemand, parti en pole position, renoue avec la plus haute marche du podium au terme d'une course complètement folle qu'il a dominée de bout en bout. Il termine devant Daniel Ricciardo (Red Bull) et Lewis Hamilton, auteur d'une remontée incroyable. Le Britannique s'était élancé depuis l'avant-dernière position sur la grille. Nico Rosberg, qui espérait sans doute plus après la pénalité infligée à Lewis Hamilton, revient ainsi à neuf longueurs de son rival.



Le leader du championnat a enchaîné les dépassements mais aussi profité de circonstances de courses exceptionnelles. Le départ, mouvementé, a donné lieu à plusieurs abandons et sorties de pistes. La plus impressionnante est à mettre au crédit de Kevin Magnussen. Le pilote Renault a percuté le rail à vive allure juste après le passage du raidillon de l'eau rouge au 9e tour. La course a été interrompue pendant près de 30 minutes, le temps que les commissaires de piste réparent les dégâts causés par l'accident.



Les espoirs de Ferrari envolés dès le premier virage

Derrière Nico Rosberg, tout ne s'est pas passé comme prévu. Le départ manqué de Max Verstappen, pour la première fois sur une première ligne au départ, a provoqué des remous au premier virage. Le Néerlandais, dépassé par les deux Ferrari, a souhaité garder la tête haute en s'infiltrant à l'intérieur. Au final, le chouchou du public a percuté la Ferrari de Kimi Raïkkönen, contraint de toucher celle de Sebastian Vettel. Ce dernier, parti en tête à queue, a vu l'ensemble des monoplaces lui passer sous le museau. Le quadruple champion du monde se classe seulement 6e, quand son coéquipier finlandais, encore une fois souvent aux prises avec un Max Verstappen dangereux en situation de dépassement, prend la 9e place. Ferrari est ainsi un peu plus distancé encore par Red Bull au championnat constructeurs.



Esteban Ocon termine son premier Grand Prix en formule 1

Dans le peloton, Esteban Ocon a réalisé un départ sans encombres. Le Français, qui disputait son premier Grand Prix au volant d'une Manor, en remplacement de Rio Haryanto, a rallié l'arrivée à la 16e place. Une belle performance au vu du très grand nombre d'abandons. Son compatriote, Romain Grosjean (Haas F1) a, quant à lui, fini la course à la 13e place, derrière son coéquipier Esteban Gutierrez. Le pilote français de l'écurie américaine n'a pas marqué le moindre point depuis le Grand Prix d'Autriche.

Podium selfie - I need to work on my photography skills! ¿¿ ¿¿¿¿ #belgianGP ¿¿ pic.twitter.com/BkuetjegLk — Nico Rosberg (@nico_rosberg) 28 août 2016

Le classement du Grand Prix de Belgique 2016

Le classement du championnat pilotes

1. Lewis Hamilton 232

2. Nico Rosberg 223

3. Daniel Ricciardo 151

4. Sebastian Vettel 128

5. Kimi Raïkkönen 124

6. Max Verstappen 115

7. Valterri Bottas 62

8. Sergio Perez 58

9. Niko Hülkenberg 45

10. Felipe Massa 39

11. Fernando Alonso 30

- Carlos Sainz Jr 30

13. Romain Grosjean 28

14. Daniil Kvyat 23

15. Jenson Button 17

16. Kevin Magnussen 6

17. Stoffel Vandoorne 1

18. Pascal Wehrlein 1



Le classement du championnat constructeurs

1. Mercedes 455

2. Red Bull 266

3. Ferrari 252

4. Force India - Mercedes 103

5. Williams-Mercedes 101

6. Toro Rosso - Ferrari 53

7. McLaren Honda 48

8. Haas F1 28

9. Renault 6

10. Manor Mercedes 1

11. Sauber Ferrari 0