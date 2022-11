F1 – GP du Brésil : victoire de Georges Russel et doublé Mercedes

Parti en pole position, le Britannique Georges Russel a remporté dimanche 13 novembre le Grand Prix du Brésil devant l’autre Mercedes de Lewis Hamilton. C’est le premier succès de Mercedes cette saison, mais c’est surtout le premier succès en F1 pour Georges Russel en 81 Grand Prix.

Georges Russel a dominé de bout en bout les 71 tours de cette course à rebondissements émaillée de nombreux drapeaux jaunes suite aux abandons de Magnussen, Ricciardo et Norris.

Sur la ligne d’arrivée Georges Russel a devancé Lewis Hamilton et la Ferrari de Carlos Sainz. Max Verstappen parti en 4è position ne termine que 6è après avoir été pénalisé de cinq secondes en début de course pour être entré en collision avec Lewis Hamilton.

Belle opération pour Alpine à l’issue de ce Grand Prix puisque Fernando Alonso termine 5è et Esteban Ocon 8è. L’écurie Française consolide sa 4è place au classement constructeur

Pierre Gasly termine quant à lui 12è au volant de son AlphaTauri

Prochain Grand Prix, le dernier de la saison le 20 novembre à Abou Dhabi

