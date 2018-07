publié le 26/07/2018 à 12:09

"Je vous donnerai des nouvelles très prochainement", a annoncé, avec le sourire, Esteban Ocon mardi 24 juillet dans la soirée lors d’une session "live" avec ses fans sur son compte Instagram. Car forcément, la question lui avait été posée de savoir si oui ou non il allait rejoindre Renault pour la saison 2019 de Formule1.



Et même si le pilote normand ne confirme rien pour l’instant, les rumeurs et indiscrétions sont de plus en plus nombreuses pour qu’il passe du rose au jaune. Car Esteban Ocon, issu de la filière Mercedes, sait depuis l’annonce de la prolongation des contrats de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas qu’une place dans l’une des deux "flèches d’argent" n’est pas envisageable pour l’instant.



Renault serait donc une belle opportunité pour lui d’autant qu’Alain Prost, conseiller spécial de Renault F1, est depuis des années élogieux lorsqu’il s’agit de parler du jeune pilote français (21 ans). Quant à Otmar Szafnauer, le directeur de l'exploitation chez Force India, il a récemment déclaré que l’écurie ne s'opposera pas au possible départ d'Esteban Ocon.

Rester concentré

En attendant, ce dernier prépare le 12e Grand Prix de la saison, qui se dispute ce dimanche 29 juillet à Budapest. "Je veux partir en vacances et je suis content que la dernière course avant la pause soit sur un de mes circuits préférés. Budapest est l'une des courses que j'apprécie le plus et c'est toujours un bon week-end pour moi".



9e l’an passé d’une course remportée par Sebastian Vettel, Ocon et sa Force India espèrent à nouveau rentrer dans les points en Hongrie avant la mini trêve estivale. "Ce sera bien d'avoir un peu de temps libre après Budapest. Je suis impatient de passer de bonnes vacances avec mes amis dans le Sud de la France, mais je vais m'entraîner dur aussi. Je retourne à mon camp d'entraînement dans les Pyrénées, donc il y aura un peu de vacances et beaucoup de travail".

Mais entre les rumeurs de rachat de plus en plus persistante de l’écurie Force India par le milliardaire Canadien Lawrence Stroll, père du pilote Lance Stroll, et les indices de plus en plus précis qui l’envoient chez Renault, Esteban Ocon devra rester concentré dans le paddock et sur la piste pour espérer un résultat positif en Hongrie, et surtout terminer devant son coéquipier Sergio Perez. Le départ du GP de Hongrie sera donné dimanche 29 juillet à 15h10.