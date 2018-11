Lewis Hamilton et son ami l'acteur Will Smith à Abu Dhabi, le 25 novembre 2018

publié le 25/11/2018 à 16:27

La saison se termine en beauté pour Lewis Hamilton qui a signé ce dimanche 25 novembre sur le circuit Yas Marina la 73e victoire de sa carrière, la 11e cette saison en 21 Grand Prix.

Hamilton et sa Mercedes ont devancé l’Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull).



Lewis Hamilton, qui la veille avait obtenu la 83e pole position de sa carrière, sa onzième de l'année et sa quatrième à Abu Dhabi, n’a jamais été inquiété lors de cette course disputée en nocturne et sous les yeux de son ami, l’acteur américain Will Smith. Ce dernier a d'ailleurs posté sur les réseaux sociaux une mini vidéo où il supplie le champion du Monde de lui laisser sa place dans le baquet. "Tu es noir, je suis noir, personne ne remarquera", lance Smith à un Hamilton ligoté et impuissant qui aura à peine le temps d'adresser un petit "tu as intérêt à gagner mon frère !".



Hamilton, désormais cinq fois champion du monde, aura donc fait le show jusqu’au bout à bord de sa Mercedes qui ira dans les prochains jours rejoindre le Musée de la marque à Stuttgart (Allemagne). Mercedes, qui est également sacrée champion du monde des constructeurs.

Accrochage entre Nico Hulkenberg et Romain Grosjean

Mais cette dernière course de la saison a surtout été marquée par le spectaculaire accident de la Renault de Nico Hulkenberg qui, dans un accrochage dans le premier tour avec la Haas de Romain Grosjean, est partie en tonneaux avant de terminer sur le toit. Romain Grosjean termine 9e de ce 21e Grand Prix de la saison.

Pas de points par contre pour les deux autres Français. Pour son cinquantième Grand Prix en Formule 1 et son dernier avec Force India, Esteban Ocon aura joué de malchance alors qu’il était neuvième à neuf tour de l’arrivée. Une fuite d’huile moteur a ruiné ses espoirs de finir sa saison en beauté. Contraint à l’abandon, le Normand avait pourtant montré de belles choses jusque-là. L’an prochain, il sera pilote de réserve chez Mercedes.



L’autre Normand Pierre Gasly n’aura pas eu plus de réussite sur cette course. Après avoir raté sa qualification la veille à cause d’un moteur cassé, il fut lui aussi contraint à l’abandon à sept tours de la fin sur un nouveau problème de moteur de sa Toro Rosso alors qu’il était en 10e position.



Dernière course pour Fernando Alonso en F1

Quant à Fernando Alonso qui disputait ce dimanche son 312e et dernier Grand Prix de Formule 1, il termine à la 11e place au volant de sa McLaren. L’Espagnol, double champion du monde 2005-2006 avec Renault, met fin à sa carrière en F1 et restera sur 32 victoires.



Mais Alonso poursuivra dans le sport automobile avec Toyota en championnat du monde d'endurance et notamment aux 24 Heures du Mans qu’il a remporté en juin dernier avec la firme nippone. Objectif maintenant : les 500 miles d'Indianapolis avec McLaren pour tenter d’obtenir la "Triple Couronne" (victoire à Monaco, au Mans et à Indianapolis).