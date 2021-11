Formule 1 : Guanyu Zhou signe chez Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi en colère

L’annonce était attendue, elle a été confirmée mardi 16 novembre par l’écurie Alfa Roméo : c’est le Chinois Guanyu Zhou qui pilotera la saison prochaine la monoplace de l’écurie italienne aux côtés du Finlandais Valtteri Bottas, remercié par Mercedes et appelé à succéder à Kimi Raïkkönen, qui prend sa retraite.

Âgé de 22 ans et membre de l’Alpine Academy, Guanyu Zhou vient d’être sacré champion de F3 Asie cette saison et est toujours en course pour le titre de champion du monde de Formule 2 alors qu’il reste deux rendez-vous sur le calendrier de l’antichambre de la F1, en Arabie Saoudite du 3 au 5 décembre et à Abu Dhabi du 10 au 12.

Guanyu Zhou remplacera Antonio Giovinazzi, qui quittera Alfa Romeo à la fin du championnat de Formule 1 2021, après trois saisons avec l'équipe basée à Hinwil. Dans un tweet, le pilote italien n’a pas été tendre avec son écurie en écrivant : "La F1 c'est l'émotion, le talent, les voitures, le risque, la vitesse. Mais quand l'argent règne, il peut être impitoyable".

Nous sommes impatients d'aider son talent à s'épanouir encore plus Frédéric Vasseur, Team Principal de Alfa Romeo

Dans ce post, Antonio Giovinazzi fait référence au gros chèque qui va accompagner l’arrivée de Zhou au sein de l’écurie Alfa Romeo, où Frédéric Vasseur, le Team Principal, se réjouit : "Guanyu Zhou est un pilote très talentueux, comme ses résultats en F2 l'ont montré, et nous sommes impatients d'aider son talent à s'épanouir encore plus en Formule 1".

Guanyu Zhou sera donc le premier pilote chinois à participer au championnat du monde de F1. "J'ai rêvé dès mon plus jeune âge de grimper le plus haut possible dans un sport qui me passionne, et maintenant le rêve est devenu réalité. Je me sens bien préparé pour l'immense défi de la Formule 1, le summum de mon sport".

Théo Pourchaire reste à quai

Avant l’annonce de la signature de Guanyu Zhou, un autre pilote était pressenti pour ce dernier baquet disponible pour la saison 2022 : le Français Théo Pourchaire, qui lui aussi s’est exprimé sur les réseaux sociaux. "Ma motivation reste la même. Je voudrais remercier toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien, vous êtes formidables. J'aurai besoin de votre soutien pour les deux dernières manches de F2 ! Je ferai de mon mieux et ne vous décevrai pas !".