publié le 30/04/2016 à 15:38

Quinze jours après son troisième succès en trois Grands Prix, Nico Rosberg et sa Mercedes ont surclassé leurs adversaires au Grand Prix de Russie, à Sotchi. Le pilote allemand a remporté sa 24e pole position cette saison. Il rattrape ainsi Nikki Lauda, qui n'est rien d'autre que son patron au sein de l'écurie allemande. Le Finlandais Valtteri Bottas profite du changement de transmission et de la pénalité de cinq places attribuée à Sebastian Vettel, 2e à plus de sept dixièmes de seconde, pour s'élancer de la première ligne. Kimi Raïkkönen se placera sur la 3e place et du bon côté de la piste au départ du Grand Prix dimanche 1er mai.



La mauvaise opération du jour est à nouveau à mettre au crédit de Lewis Hamilton. Victime d'une panne moteur comme à Shanghaï le 16 avril où il était parti de la dernière place, le champion du monde en titre, pourtant le plus rapide lors de la dernière séance d'essais libres samedi 30 avril, n'a pas signé le moindre temps lors de la dernière partie des qualifications. Il devrait prendre le départ depuis la 10e place sur la grille. "C'est comme ça. Il faut avancer", a-t-il commenté après la séance de qualifications.



Côté français, Romain Grosjean, s'élancera seulement de la quinzième place quand les deux pilotes Renault, Kevin Magnussen et Jolyon Palmer, qui n'ont pas réussi à se qualifier pour la Q2, se sont classés 17e et 18e.

La grille de départ du Grand Prix de Russie à Sotchi

1. Nico Rosberg (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes)

3. Kimi Raïkkönen (Ferrari)

4. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

5. Daniel Ricciardo (Red Bull)

6. Sergio Perez (Force India)

7. Sebastian Vettel (Ferrari)

8. Daniil Kvyat (Red Bull)

9. Max Verstappen (Toro Rosso)

10. Lewis Hamilton (Mercedes)