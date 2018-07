publié le 26/09/2017 à 16:16

"J’ai appris cela lundi soir à mon arrivée en Malaisie et j’ai eu la confirmation par téléphone ce matin", explique le jeune pilote originaire de Rouen. Joint ce mardi midi par téléphone dans sa chambre d’hôtel, Pierre Gasly, champion du monde GP2 l’an passé et qui dispute le titre cette saison dans le championnat japonais de Super Formula, se déclare "très heureux, car c’est ce que j’ai toujours voulu".



Pierre Gasly débutera donc en Formule 1 dès le week-end prochain à Sepang lors du Grand Prix de Malaisie. Il prendra le volant de la voiture du Russe Daniil Kvyat actuel 19e au championnat du monde avec seulement quatre points marqués. "Daniil reste membre de la famille Red Bull", indique toutefois le communiqué de la Scuderia Toro Rosso.

"Pour une variété de raisons, certaines liées à des problèmes techniques, d'autres à des erreurs de sa part, Daniil Kvyat n'a pas vraiment montré son potentiel cette saison, c'est pourquoi nous le mettons de côté pour les prochaines courses. Cela nous donnera l'opportunité d'évaluer Pierre sur la bonne voie lors d'un bon week-end de course".

Faire parti des 20 pilotes de F1 c'est tout juste incroyable Pierre Gasly





"Je n’arrive toujours pas à réaliser", reprend Pierre Gasly. "Je pense que je réaliserai vendredi quand je monterai dans la voiture. C’est le rêve d’une vie. Quand j’avais 6 ans et que j’ai débuté en kart, je regardais les courses de Schumacher et je disais à mes parents que je voulais être comme lui. Et depuis, je n’ai cessé de travailler pour y arriver. Alors aujourd’hui, faire parti des 20 pilotes de F1 c’est tout juste incroyable".



Pierre Gasly, qui avoue "respirer les gaz d’échappement depuis l’âge de 2 ans grâce à un grand-père, un père et trois de ses demi-frères spécialistes de kart", espère maintenant bien figurer le week-end prochain sur le circuit de Sepang. "C’est une super opportunité de commencer à coté de Carlos (Sainz Jr., ndlr) qui est en super forme en ce moment. Je vais essayer d’apprendre le plus possible auprès de lui et avec toute l’équipe Toro Rosso".



Pierre Gasly retrouvera en Malaisie les deux autres pilotes français engagés cette saison en Formule 1, le pilote de l’écurie Haas Romain Grosjean et celui de Force India Esteban Ocon, Normand comme lui. "C’est drôle de se retrouver aujourd’hui ensemble, nous qui avons débuté en même temps à l’âge de 7 ou 8 ans". Début des essais libres vendredi 29 septembre à 4h heure française, départ du GP le dimanche 1er octobre à 9h.