publié le 17/09/2017 à 16:20

C'est un tournant dans la saison. Lewis Hamilton (Mercedes) s'est imposé au terme d'un Grand Prix de Singapour marqué un départ rocambolesque sous la pluie, dimanche 17 septembre. Profitant de l'abandon précoce de Sebastian Vettel, parti en pole position, le leader du championnat se retrouve désormais avec 28 points d'avance sur son rival allemand. Il s'agit de la troisième victoire consécutif du Britannique. Son coéquipier Valtteri Bottas a fini troisième, derrière Daniel Ricciardo (Red Bull).



Tout s'est joué lors du premier tour. À quelques minutes du départ, une averse s'invite sur le tracé nocturne de Marina Bay. Une première qui oblige les écuries à chausser des pneus intermédiaires ou pluie. Cela remet en cause les rapports de force constatés lors des qualifications ayant montré les difficultés des Mercedes face aux Ferrari et Red Bull. Ainsi, les communications radio durant le tour de formation témoignent de la surprise suscité par la météo. "La visibilité est terrible", peste le Français Romain Grosjean au volant de sa Haas. La direction de course ignore toutefois les plaintes et prend la décision, devenue trop rare ces derniers temps, de bien lancer la course sous la pluie.



À l'extinction des feux, Sebastian Vettel tente de fermer la porte à Max Verstappen (Red Bull) qui partait aussi en première ligne. Ce dernier voit dans le même temps Kimi Räikkönen tenter un dépassement sur la gauche. Dans sa manœuvre, il percute le jeune Néerlandais puis son coéquipier. Résultat : les monoplaces de Räikkönen et Verstappen subissent de sérieux dommages et finissent en dehors de la piste. Ils sont tous deux contraints à l'abandon.

Seulement 12 pilotes à l'arrivée

Sebastian Vettel parvient à garder le contrôle de sa voiture. Mais quelques mètres plus loin, la pluie le trahit : sur une réaccélération, il part en tête à queue et arrache complètement l'avant de sa voiture. Il est contraint, lui aussi, de mettre un terme à sa course. En un seul tour, Ferrari se retrouve donc au tapis. Cela fait les affaires de Lewis Hamilton qui réussit à prendre les commandes d'une course alors neutralisée par l'intervention de la voiture de sécurité.



À la relance au 5e tour, Hamilton a donc le champ libre mais doit gérer la pression de Daniel Ricciardo. Ses tentatives de prendre le large sont anéanties à deux reprises par de nouvelles interventions de la voiture de sécurité, pour de multiples crashs. Cela a pour effet de rallonger considérablement la durée de la course. Celle-ci ne pouvant excéder deux heures, les pilotes n'effectueront que 58 tours sur les 61 prévus.



Seules 12 monoplaces finissent par franchir la ligne d'arrivée, dont celles des pilotes tricolores Romain Grosjean (9e) et Esteban Ocon (10e). Fernando Alonso (McLaren) n'a une nouvelle fois pas eu cette chance. La mécanique l'a une nouvelle fois lâché, lors de la 10e boucle. L'Espagnol doit plus que jamais espérer la fin de la collaboration avec le motoriste japonais Honda, qui laissera place à Renault la saison prochaine.

Le classement de la course

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull)

3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

4. Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso)

5. Sergio Pérez (MEX/Force India)

6. Jolyon Palmer (GBR/Renault)

7. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda)

8. Lance Stroll (CAN/Williams)

9. Romain Grosjean (FRA/Haas)

10. Esteban Ocon (FRA/Force India)

11. Felipe Massa (BRA/Williams)

12. Pascal Wehrlein (GER/Sauber)

Le classement du championnat

1. Lewis Hamilton (GBR) 263 pts

2. Sebastian Vettel (GER) 235

3. Valtteri Bottas (FIN) 212

4. Daniel Ricciardo (AUS) 162

5. Kimi Räikkönen (FIN) 138

6. Max Verstappen (NED) 68

7. Sergio Pérez (MEX) 68

8. Esteban Ocon (FRA) 56

9. Carlos Sainz Jr (ESP) 48

10. Nico Hülkenberg (GER) 34

11. Felipe Massa (BRA) 31

12. Lance Stroll (CAN) 28

13. Romain Grosjean (FRA) 26

14. Kevin Magnussen (DEN) 11

15. Fernando Alonso (ESP) 10

16. Jolyon Palmer (GBR) 8

17. Stoffel Vandoorne (BEL) 7

18. Pascal Wehrlein (GER) 5

19. Daniil Kvyat (RUS) 4