Le retour de TF1 dans la Formule 1 : "un investissement raisonné"

publié le 17/09/2017 à 20:29

En 2018, TF1 diffusera de la Formule 1, non pas une saison complète mais seulement 4 grands prix dont les 2 plus suivis dans l'Hexagone. Celui de France, qui fait son grand retour sur le circuit Paul-Ricard du Castellet, et celui de Monaco. TF1 a saisi l'opportunité.



François Pellissier, directeur des sports de la chaîne, explique ses motivations : "Cette décision s'inscrit dans une stratégie dans le domaine des droits sportifs depuis maintenant plusieurs années qui est l'acquisition de droits d'événements sportifs internationaux majeurs"

TF1 diffusera donc la formule 1 à partir de 2018 et au moins jusqu'à 2020, alors qu'avant 2013, année lors de laquelle Canal + a raflé les droits, TF1 en était déjà détentrice ! "Depuis 2012, un certain nombre d'acteurs sont arrivés sur le marché du payant. Ce sont des droits qui coûtaient chers, et à un moment on ne peut pas non plus faire des acquisitions à n’importe quels prix. Là, en l’occurrence on a l'opportunité de revenir dans la F1 avec un investissement raisonné", révèle François Pellissier.

