publié le 17/09/2017 à 14:35

Ferrari a peut-être tout perdu à Singapour. Le départ de la 14e manche du championnat de Formule 1 a donné lieu à de multiples accrochages, dans des conditions météo dantesques. Sebastian Vettel (Ferrari), parti en pole position et deuxième au championnat du monde, et son coéquipier Kimi Räikkönen ont été contraints à l'abandon. La voiture de sécurité a dû sortir pour déblayer la piste.



À l'extinction des feux, alors qu'une forte averse s'abattait sur le tracé de Marina Bay, Sebastian Vettel s'est élancé en tentant de fermer la trajectoire de Max Verstappen (Red Bull), qui partait en deuxième position. Derrière, l'autre Ferrari de Kimi Räikkönen tentait de doubler les deux pilotes par la gauche. Les manoeuvres des Ferrari ont ainsi eu pour conséquence de prendre en sandwich le jeune Néerlandais.

Résultat : Kimi Räikkönen a tapé Max Verstappen puis la monoplace de Sebastian Vettel. Les deux premiers cités ont dû abandonner immédiatement, compte tenu des dégâts impressionnants occasionnés.

Quant à Sebastian Vettel, une erreur de pilotage quelques mètres plus loin a provoqué un aquaplaning. Parti en tête à queue, il a percuté la barrière de sécurité et arraché la partie avant de sa voiture. Il a dû abandonner. De quoi faire les affaires de Lewis Hamilton, leader du championnat, parti seulement 5e sur la grille de départ et qui, échappant aux accidents, s'est retrouvé en tête de la course.