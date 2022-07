F1-GP de France : victoire de Verstappen qui s’envole au classement après l'abandon de Leclerc

Sous un soleil de plomb, par plus de 30 degrés et devant plus de 60.000 spectateurs (200.000 sur les trois jours de compétition) le Néerlandais Max Verstappen sur Red Bull - Honda a remporté le 70e Grand Prix de France devant les deux Mercedes de Lewis Hamilton et Georges Russel.



Parti 2e derrière Charles Leclerc, le champion du monde en titre a pris le commandement de la course au 18e tour après la sortie de piste du Monégasque qui a perdu le contrôle de sa Ferrari. Dès lors, il avait le champ libre et n’a jamais été inquiété ; il termine avec près de 10 secondes d’avance sur Hamilton qui, pour son 300e Grand Prix en Formule 1, termine pour la quatrième fois consécutive cette saison sur le podium.



Au classement des pilotes, Max Verstappen possède désormais 63 points d’avance sur Charles Leclerc et 80 sur Sergio Perez. Du côté des Français, Esteban Ocon, parti 10e, termine 8e et marque de précieux points au classement des pilotes et des constructeurs puisque Fernando Alonso sur l’autre Alpine termine 6e. Pierre Gasly, parti 14e, est passé sous le drapeau à damier en 12e position. Prochain Grand Prix le 31 juillet à Budapest en Hongrie.



