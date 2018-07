Formule 1 : Button corrompu pour arbitrer le match Rosberg-Hamilton ?

publié le 26/11/2016 à 14:45

Lewis Hamilton pour la quatrième fois, la troisième d’affilée ? Nico Rosberg pour la première ? L'identité du champion du monde 2016 de Formule 1 sera connue dimanche 27 novembre au plus tard à l'issue du Grand Prix d'Abou Dhabi, sur les coups de 15h30 heure française. Avant cette 21e et dernière manche de la saison, l'Allemand compte 12 points d'avance sur son coéquipier britannique. Un podium (15 points pour le 3e) lui suffit donc.



Invité à livrer son pronostic par le magazine QG, Jenson Button penche en faveur du fils du champion du monde finlandais Keke (1982) mais livre un surprenant cas de figure qui pourrait l'empêcher d'être sacré : "qu'un pilote lui rentre dedans". Sciemment. Car corrompu. Par l'argent de... Lewis Hamilton, son compatriote. "Vous savez, Lewis est très riche, a beaucoup d’argent, possède son propre jet privé. Je suis donc sûr qu’il peut se permettre de me payer. Qui qu'il en soit, je suis offert aux offres. Et quoi qu'il en soit, je me retire".

Meilleur pilote du monde en 2009 sur une Brawn-Mercedes, Button, 36 ans, prendra sa retraite à l'issue de sa 305e course. Ses propos relèvent bien sûr de la plaisanterie. Mais tout le monde n'a pas ri dans le paddock. L'accrochage involontaire d'un pilote avec Rosberg n'est évidemment pas à écarter. Pour tout le monde, mieux vaut qu'un tel scénario ne se produise pas.