Caroline Garcia et Kristina Mladenovic le 21 avril 2019

publié le 21/04/2019 à 22:13

Elles l'ont fait ! 3 ans après, l'équipe de France de tennis s'est qualifiée pour la finale de la Fed Cup en battant la Roumaine (3-2). Il a fallu attendre le double dimanche soir à Rouen pour voir Kristina Mladenovic et Caroline Garcia offrir le point de la qualification à l'équipe de France, en venant à bout des Roumaines Simona Halep (numéro 2 mondiale) et Monica Niculescu, en 3 sets (5/7 6/3 6/4).



Mené au score face à la Roumanie, la France avait égalisé un peu plus tôt dimanche, grâce à la victoire de Pauline Parmentier (53e), préférée à Kristina Mladenovic, sur Irina-Camelia Begu (83e) 6-3, 2-6, 6-2.

Les Bleues, qui n'ont plus gagné depuis 2003, et trois fois finalistes depuis (2004, 2005, 2016), iront affronter début novembre l'Australie chez elle pour tenter de ramener le trophée.