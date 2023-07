F2 – GP de Grande Bretagne : Victor Martins s’offre sa première Marseillaise

La Marseillaise a retenti dimanche 9 juillet lors du Grand Prix de Grande Bretagne de Formule 2 où le Parisien Victor Martins, 22 ans, a remporté sa première course dans cette catégorie qu’il découvre cette année.

Grand espoir du sport automobile tricolore soutenu par Alpine et membre de l’écurie Art Grand Prix, Victor Martins parti en pole position s’est imposé avec plus de 5 secondes d’avance sur le Barbadien Zane Maloney. C’est Théo Pourchaire, autre tricolore de l'écurie Art qui évolue en F2 qui s’adjuge la 3è place et qui revient à 6 points du leader du championnat du Monde, le Danois Frédérik Vesti.

Ancien champion de France de gymnastique, puis pilote de karting dès l’âge de 11 ans, Victor Martins avait été sacré champion du Monde de Formule 3 l’an passé. Il est aujourd’hui pilote essayeur pour Alpine F1 team.



