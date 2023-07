F1 - GP de Hongrie : Daniel Ricciardo de retour avec AlphaTauri

Daniel Ricciardo ne sera pas resté longtemps sans volant. Non conservé par McLaren pour la saison 2023, le pilote australien de 34 ans était depuis pilote d'essai chez Red Bull. L’homme aux huit victoires en F1 retrouve donc un volant chez AlphaTauri, écurie qu’il avait connue en 2012 et 2013 alors qu’elle s’appelait Toro Rosso. Il fera ses premiers tours de roues vendredi 21 juillet sur le Hungaroring de Budapest pour les essais du Grand Prix de Hongrie, qui se disputera dimanche 23 juillet.

"Je suis ravi d'être de retour, commente-t-il. Comme toujours avec la famille Red Bull, il faut être prêt pour un appel, et quand il s'est présenté j'ai sauté sur l'occasion. La transition vers AlphaTauri s'est bien déroulée. La semaine dernière, j'étais de retour à Faenza. L'usine a beaucoup changé depuis la dernière fois que j'ai couru pour l'équipe il y a 10 ans, mais il y avait encore beaucoup de visages familiers et je me sentais chez moi alors que nous nous préparions pour la course à venir".

Daniel Ricciardo, qui vient de prendre le volant de la Red Bull RB19 dans le cadre d’un test privé sur le circuit de Silverstone, a désormais 12 Grands Prix pour convaincre, et redorer le blason de l’écurie italienne en manque de résultats depuis le départ fin 2022 de Pierre Gasly. "Je suis impatient de développer la voiture et d'utiliser mon expérience", poursuit le pilote australien qui, selon Christian Horner, le patron de Red Bull, pourrait bien être un candidat sérieux à un baquet de titulaire chez Red Bull pour la saison 2025, quand le contrat du Mexicain Sergio Perez prendra fin.

