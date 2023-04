GP d’Azerbaïdjan : Charles Leclerc partira en pole position

Charles Leclerc a été le plus rapide de la séance de qualifications qui s’est déroulée vendredi 28 avril sur le circuit de Bakou, en Azerbaïdjan. C’est la troisième pole position consécutive du Monégasque sur ce circuit, la 19è de sa carrière et sa première cette saison. Charles Leclerc a devancé Max Verstappen (Red Bull) qui s’élancera à ses côtés alors que Sergio Perez (Red Bull) et Carlos Sainz (Ferrari) partiront en deuxième ligne.

La séance de qualifications a été marquée par l’accident de Pierre Gasly dont l’Alpine est allée taper le mur. Il s’élancera en 19è position. Vendredi matin lors de la seule séance d’essais libre, sa voiture avait également pris feu ce qui avait contraint le pilote Normand d’écourter sa séance. Quant à Esteban Ocon l’autre Français de l’écurie Alpine, il partira en 12è position.

Dans ce nouveau format de week-end instauré pour cette quatrième manche de la saison, cette qualification ne concerne que la grille de départ du Grand Prix de dimanche. Samedi 29 avril au matin se déroulera une autre séance de qualification qui déterminera la grille de départ de la course sprint qui sera disputé samedi après-midi.

