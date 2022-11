À l’initiative de Lewis Hamilton, tous les pilotes de la saison 2022 se sont réunis jeudi 17 novembre dans un restaurant d’Abu Dhabi pour fêter le départ à la retraite de Sebastian Vettel, départ qui prendra effet à l’issue de ce dernier Grand Prix de la saison.



Au sortir d’une 16e et dernière saison en Formule 1, l'Allemand de 35 ans aura disputé 299 Grands Prix, été sacré champion du monde quatre fois d’affilée de 2010 à 2013, raflé 53 victoires, décroché 57 pole positions. Au total, il sera monté 122 fois sur un podium.



"Ce sera évidemment un week-end très émouvant, mais je veux profiter de ma dernière course avec l’équipe et avec tous ceux que j’ai rencontrés au cours de ma carrière sportive", a expliqué le pilote Aston Martin qui n’a pas encore dévoilé ce qu’il ferait la saison prochaine. "Je veux aussi finir en beauté et obtenir un bon résultat sur le circuit où j’ai décroché mon premier titre il y a 12 ans".



Quatre titres mondiaux avec Red Bull

Sebastian Vettel avait fait ses débuts en F1 lors du GP des États-Unis en 2007. Il venait juste d’être nommé titulaire chez Toro Rosso, où il ne tarda pas à s’illustrer en devenant l’année suivante lors du GP d’Italie le plus jeune poleman de l’histoire à 21 ans et 72 jours (record battu ensuite par Max Verstappen) et en remportant la course le lendemain sur le circuit de Monza.



Intégré en 2009 à l’écurie Red Bull, il terminera vice-champion du monde et décrochera son premier titre mondial l’année suivante, devenant ainsi le plus jeune champion du monde à 23 ans et 135 jours. Tous les records de précocité seront ensuite battus lors de ses trois titres mondiaux suivants.

Ferrari puis Aston Martin

Après six saisons chez Red Bull, Sebastian Vettel passera six autres saisons chez Ferrari, où il sera deux fois vice-champion du monde en 2017 et 2018. Non renouvelé par la Scuderia, il trouvera un volant en 2020 chez Aston Martin, à qui il offrira le premier podium de son histoire au GP de Bakou 2021.



Sebastian Vettel, qui aura effectué plus de 82.000 kilomètres en Grand Prix de Formule 1, sera remplacé l’an prochain chez Aston Martin par Fernando Alonso.

