F1 – Un deuxième sacre mérité pour Max Verstappen

La précocité Max Verstappen connaît. Après avoir débarqué en F1 à seulement 17 ans, après avoir été le plus jeune pilote à remporter un Grand Prix à 18 ans, 7 mois et 15 jours lors du GP d'Espagne 2016, après être devenu le quatrième plus jeune pilote à remporter un titre de champion du monde à 24 ans, 2 mois et 12 jours, derrière Sebastian Vettel, Lewis Hamilton et Fernando Alonso, le Néerlandais est désormais double champion du Monde a 25 ans, un deuxième titre décroché à l‘issue du Grand Prix du Japon qui s’est disputé dimanche 9 octobre à Suzuka.

Cette victoire c’est aussi sa 32è en Grand Prix, sa douzième cette saison. Depuis le début du championnat du Monde de Formule 1 en 1950, seuls sept pilotes avaient ce nombre de succès en course, Nigel Mansell, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Ayrton Senna, Alain Prost, Lewis Hamilton et Michael Schumacher. Ils sont désormais 8.

Cette année au volant de la RB18, la voiture la plus aboutie et la plus rapide du plateau, il a globalement écrasé la concurrence notamment lorsqu’il a enchainé une série de cinq victoires consécutives en France, en Hongrie, en Belgique où il était parti 14è, puis chez lui au Pays-Bas et enfin en Italie.

Alors qu’il reste encore quatre Grand Prix à disputer cette saison (Etats-Unis, Brésil, Mexique, Abu Dhabi), Max Verstappen est donc sacré avant le terme du championnat et devient l’égal, avec ce deuxième titre d’Alberto Ascari, de Graham Hill et de Fernando Alonso, eux aussi double champion du Monde de Formule 1

