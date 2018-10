publié le 24/07/2018 à 11:15

Si le cyclisme français ne brille pas à travers les équipes battant pavillon bleu-blanc-rouge sur ce Tour de France, il compte dans ses rangs un sacré bonhomme : Julian Alaphilippe, 26 ans, a réalisé un nouveau grand numéro, mardi 24 juillet. Une semaine jour pour jour après sa victoire au Grand-Bornand au terme de la première étape alpestre, le natif de Saint-Amand-Montrond a récidivé lors du premier volet dans les Pyrénées.



Maillot à pois sur le dos - qu'il a encore conforté -, le puncheur de la formation Quick-Step sort vainqueur d'une étape folle à l'avant, avec notamment une lourde chute de son coéquipier belge Philippe Gilbert dans la descente du col de Portet-d'Aspet. Alaphilippe a profité d'une autre chute, celle du Britannique Adam Yates dans la descente finale vers Bagnères-de-Luchon. Cette 16e étape au départ de Carcassonne (218 km) a aussi été marquée en début de course par une neutralisation en raison de gaz lacrymogènes.

Au classement général, aucun changement majeur n'est à signaler même si le peloton maillot jaune a terminé à 8 minutes et 51 secondes du vainqueur. Le Britannique Geraint Thomas reste leader avec 1'39" d'avance sur son coéquipier et compatriote Chris Froome, 1'50" sur le Néerlandais Tom Dumoulin, 2'38" sur le Slovaque Primoz Roglic et 3'21" sur le Français Romain Bardet. Ceux-là vont à coup sûr s'expliquer mercredi 25 juillet, sur les 65 km entre Bagnères-de-Luchon et Saint-Lary-Soulan.

Échappée de 47 coureurs

Après l'interruption de 17 minutes en début de course, un nouveau départ a été donné 5 kilomètres plus loin. Le peloton a ensuite mis très longtemps à laisser filer l'échappée du jour, au 99e kilomètre. Du maxi-groupe de 47 coureurs, réduit à 17 éléments au pied du dernier col (Portillon), se sont finalement dégagés les Néerlandais Robert Gesink et Bauke Mollema avec l'Italien Domenico Pozzovivo, puis le Britannqiue Adam Yates avec les Espagnols Marc Soler et Gorka Izagirre, Alaphilippe enfin.



Yates a attaqué à 3 kilomètres du sommet et a basculé en tête, à 10 kilomètres de l'arrivée, mais avec une avance limitée à une vingtaine de secondes sur Alaphilippe. Meilleur descendeur, le Français a mis sous pression son adversaire qui a perdu une occasion de se racheter de ses déboires dans le Tour entamé en tant que sérieux outsider (4e en 2016). en plus de la victoire d'étape, le Français effectue une excellente opération au classement de la montagne. Il compte 122 points, 49 de plus que Warren Barguil.

Le film de la journée :

17h13 - Victoire de Julian Alaphilippe (Quick-Step) à Bagnères-de-Luchon ! Le Français de 26 ans signe sa 2e victoire sur ce Tour 2018.

17h12 - Flamme rouge pour Alaphilippe et 20 secondes d'avance pour le Français.



17h11 - 17 secondes d'avance pour Julian Alaphilippe à 2 km de la ligne.



17h07 - Alaphilippe s'envole vers une deuxième victoire d'étape, une semaine jour pour jour après son triomphe au Grand-Bornand.



17h06 - Adam Yates a chuté dans la descente ! Alaphilippe le rejoint et le dépasse.



17h06 - 14 secondes de retard pour Alaphilippe sur Yates. 7 km avant la ligne.



17h04 - Alaphilippe vient d'effectuer un nouveau pas important vers le maillot à pois à Paris. Il vise maintenant une deuxième victoire d'étape sur cette édition.



17h03 - Adam Yates passe en tête au sommet du col du Portillon. Julian Alaphilippe est à 22 secondes.



17h02 - Attaque de Fuglsang dans le peloton.



17h00 - 32 secondes d'avance pour Adam Yates à 1 km du sommet.



16h58 - 20 secondes d'avance pour Yates sur le groupe Alaphilippe à 12 km de l'arrivée.



16h56 - Adam Yates est sorti du groupe de tête.

¿ - 12 km

16h55 - Alaphilippe est rentré sur le groupe de tête. Derrière, Bardet est esseulé dans le peloton maillot jaune.



16h54 - 6 hommes en tête à 3,5 km du sommet et 13,5 de l'arrivée. Pas de Français pour l'instant mais Alaphilippe va parvenir à les rejoindre. Peloton à 9'22".



16h53 - Les Français présents au pied du col du Portillon sont au 3e échelon de la course.



16h51 - Mollema revient sur Gesink et Pozzovivo. 5 km avant le sommet, 15 avant l'arrivée.



16h50 - Gesink et Pozzovivio en tête avec quelques mètres d'avance sur Alaphilippe. Le peloton à 9'35".



16h48 - Alaphilippe se fait discret dans le groupe de tête, conduit par Gesink devant Pozzovivo et Yates. 6 km avant le sommet, 16 avant l'arrivée.



16h44 - Première attaque dans le groupe de tête, elle est signée Michael Valgren, Danois de l'équipe Astana.



16h43 - Barguil distancé dès les premiers mètres du dernier col de la journée.



16h42 - Les 17 échappés au pied du col du Portillon. Sommet dans 8,3 km.

16h39 - Arnaud Démare vient juste de franchir le sommet du col de Menté.



16h35 - 22 km avant l'arrivée. Le peloton maillot jaune réduit son retard sur les 17 hommes de tête à 11 minutes.

16h31 - Sont présents à l'avant les Français Alaphilippe, Barguil, Molard, Latour et Martin. 24,5 km à parcourir dont 8,3 dans le col du Portillon. Peloton à 11'15".

¿ - 25 km

16h30 - Les hommes de tête sont en Espagne pour quelques km, dans la province de Lerida.



16h26 - 10 km avant le pied du col du Portillon, dernière difficulté du jour, pour les 17 hommes de tête. Peloton pointé à 11'52".



16h21 - Trois hommes sont sortis du groupe de tête : Rudy Molard, Robert Gesink et Marc Soler. Ils ont possédé quelques secondes de marge sur leurs 14 poursuivants mais se relèvent. Peloton maillot jaune pointé à 12 minutes à 31 km de l'arrivée.

16h19 - Barguil est rentré sur le groupe de tête, qui compte une bonne quinzaine de coureurs dans la vallée. 33 km à parcourir.



16h17 - Aucune attaque à signaler dans le peloton maillot jaune.



16h12 - Alaphilippe rejoint par l'Autrichien Mühlberger en tête de la course.



16h09 - Alaphilippe forcément seul en tête dans la descente avec ses qualités en la matière. Le peloton est pointé à 11'41".

16h03 - Alaphilippe passe en tête au sommet du col de Menté et conforte un peu plus son maillot à pois rouges avec 10 points de plus. Le Français bascule dans la descente suivi pour un groupe de 5 coureurs dont un autre Français, Pierre Latour, le maillot blanc.



16h00 - Latour et Alaphilippe se rapprochent du duo de tête à 1 km du sommet du col de Menté. Derrière, Barguil est en souffrance.



15h56 - Plus que 8 hommes derrière le duo de tête. Alaphilippe, Barguill et Molard sont là côté français. 28 secondes de retard à 2,8 km du sommet et 50 de l'arrivée.

15h51 - À 51 km de l'arrivée et 4 km du sommet du col de Menté, deux hommes en tête, Damiano Caruso et Robert Gesink. 20 secondes d'avance sur leurs premiers poursuivants, 10 minutes 35 sur le peloton maillot jaune.



15h46 - Barguil légèrement distancé par Caruso et Gesink.



15h42 - Trois hommes en tête : le Français Warren Barguil, le Hollandais Robert Gesink et l'Italien Damiano Caruso. Le peloton pointé à 10'38", Philippe Gilbert à 4'56".



15h41 - Barguil est rentré sur le groupe de tête et place une attaque loin du sommet.



15h40 - Désormais 7 coureurs en tête à l'approche du pied du col de Menté mais pas de Français. Le peloton à 7 minutes. 55 km à parcourir.



15h35 - Gilbert est de retour à l'écran et remonte sur son vélo. Plus de peur que de mal. Les blessures sont superficielles.

15h32 - Chute de Gilbert dans la descente ! Le Belge négocie mal un virage, réduit sa vitesse mais bascule derrière un muret. Visiblement, il va repartir sans dommage.

15h31 - Alaphilippe creuse l'écart sur Barguil dans le début de la descente. 55 secondes de retard sur Gilbert. 60 km à parcourir.



15h28 - Le Belge Philippe Gilbert, coéquipier de Julian Alaphilippe chez la Quick Step, passe en tête au sommet du col de Portet-d'Aspet. Alaphilippe a pris la 2e place devant Barguil.



15h26 - Le groupe de contre derrière Gilbert a perdu quelques éléments. Le Belge possède une marge de 1'10" à 1 km du sommet. Le peloton à 10 minutes.



15h22 - Philippe Gilbert porte son avance à 1 minute à 2,2 km du sommet du, Portet-d'Aspet. Le peloton à 9'45".

15h17 - 44 secondes d'avance pour Gilbert sur ses 46 anciens compagnons d'échappée. Le peloton à 9'05", Arnaud Demare à 16'57". 66 km à parcourir.



15h14 - C'est parti pour l'ascension du col de Portet-d'Aspet (2e catégorie, 5,4 km à 7,1%) pour Gilbert et les hommes de tête.



15h11 - Philippe Gilbert a pris quelques longueurs d'avance à l'avant de la course.

15h09 - La pluie est bien présente dans la deuxième moitié de cette étape. Attention dans les descentes.



15h05 - Désormais 8 minutes et 17 secondes d'avance pour le groupe de 47 en tête à 72,5 km de l'arrivée. La victoire d'étape devrait se jouer entre ses hommes.



15h01 - Rappel de l'identité des principaux hommes à l'avant : les Français Barguil, Bernard, Alaphilippe, Moinard, Molard, Bouet, Edet, Boudat, Pichon, Hardy et Laporte, les Belges Van Avermaet et Gilbert, l'Espagnol Navarro, le Britannique Yates, les Hollandais Mollema et Gesink.

14h54 - Encore une minute de gagnée pour l'échappée fleuve : 7'05" d'avance à 80,5 km de Bagnères-de-Luchon. Les grosses difficultés du jour se profilent.

14h45 - L'avance des 47 hommes de tête continue d'augmenter : 6'17" à 86 km de l'arrivée.



14h39 - Le sprint intermédiaire de Saint-Girons est passé, place au col de Portet-d'Aspet dans quelques km.

14h34 - 5 minutes 28 d'avance pour le groupe de 47 en tête sur le peloton maillot jaune à 94,5 km de l'arrivée.



14h28 - À 100 km de l'arrivée, le groupe de 44, qui va bientôt devenir un groupe de 47, compte 5 minutes et 5 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune.



14h22 - Trois coéquipiers de Romain Bardet sont à l'avant. Le Français n'en compte donc plus qu'un à ses côtés dans le peloton, Oliver Naesen.



14h19 - Au général, le mieux classé des hommes de tête est Greg Van Avermaet, 15e à 18'22" de Geraint Thomas.



14h16 - 3 minutes et 50 secondes d'avance pour les 44 hommes de tête sur le peloton maillot jaune.



14h11 - Sont notamment à l'avant les Français Barguil, Bernard, Alaphilippe, Moinard, Molard, Bouet, Edet, Boudat, Pichon, Hardy et Laporte, les Belges Van Avermaet et Gilbert, l'Espagnol Navarro, le Britannique Yates, les Hollandais Mollema et Gesink. Le peloton maillot jaune a laissé filer : 2'35" d'écart à 110 km de Bagnères-de-Lucho,.



14h07 - Enfin une marge conséquente pour un groupe de 44 coureurs : 55 secondes sur le peloton maillot jaune à 104 km du but..



14h00 - Toujours autant de tentative d'échappée mais le peloton maillot jaune ne laisse pas filer. 110 km à parcourir.



13h55 - L'Italien Caruso a tenté sa chance, sans succès.



13h45 - Ça roule très fort à l'avant du peloton mais personne n'a pu ressortir. Arrivée dans 131 km.



13h40 - Barguil ou De Gendt ont tenté de ressortir mais la tête du peloton est juste-là.

13h36 - Nouvelle jonction en tête de course à 139 km de l'arrivée.

13h33 - La présence de Valverde dans le groupe de tête ne plaît pas à la Sky, qui roule pour revenir sur les échappés. 17 secondes d'écart.



13h30 - Un groupe de 28 coureurs s'est détaché et compte 18 secondes d'avance sur le peloton à 143 km de l'arrivée. Il y a notamment l'Espagnol Valverde, les Français Latour, Moinard, Barguil, Bernard, Alaphilippe, Molard et Hardy, le Hollandais Mollema, le Belge Van Avermaet, l'Américain Van Garderen et deux équipiers de la Sky, Kwiatkowski et Bernal.

13h27 - Julian Alaphilippe va chercher le point au sommet de la côte de Pamiers.

13h26 - Échappée reprise par le peloton.



13h24 - Les hommes de tête dans la côte de Pamiers (2,3 km à 5,8%) avec 14 secondes d'avance sur le peloton.



13h20 - Le groupe de 8 en tête ne creuse pas l'écart : 22 secondes de marge seulement sur le peloton maillot jaune.



13h16 - Barguil, Alaphilippe, Bernard et Impey rejoint en tête par Molard, Valgren, Politt et Muhlberger. 28 secondes d'avance sur le peloton à 153 km de l'arrivée.

13h13 - Nombreuses tentatives de contre dans le peloton pour revenir sur le quatuor de tête, qui ne compte que 18 secondes de marge.



13h07 - De nouveau quatre hommes en tête avec 16 secondes d'avance sur le peloton. Il s'agit des Français Warren Barguil, Julian Alaphilippe et Julien Bernard et du Sud-Africain Daryl Impey.



12h58 - Alors que la pluie fait son apparition pour la première fois depuis le début de ce Tour, l'échappée de quatre est reprise. 168 km à parcourir.

12h51 - Chavanel repris par le peloton, toujours 18 secondes d'avance pour le Polonais Majka, le Suisse Küng et les Italiens Pellizotti et Pasqualon.



12h48 - Le ciel s'assombrit sur la route du Tour.



12h46 - Chavanel part en contre derrière le groupe de tête.



12h44 - 16 secondes d'avance pour un quatuor Majka-Kueng-Pellizotti-Pasqualon.

12h41 - Les attaques ont repris à l'avant du peloton mais toujours pas d'échappée.



12h36 - La voiture du directeur de course s'est écartée, cette 16e étape peut reprendre normalement. 185,5 km avant l'arrivée.

12h35 - Le peloton est escorté par des gendarmes à moto.



12h33 - Le peloton repart, derrière la voiture du directeur de course pour l'instant.



12h29 - Les coureurs les plus touchés commencent à aller mieux et à remonter sur leur vélo, à l'image de Peter Sagan.

12h22 - Les coureurs posent pied à terre. Des gaz lacrymogènes ont été lancés par les forces de l'ordre pour disperser les manifestants, le peloton a aussi été tocuhé.

12h19 - Course momentanément neutralisée en raison d'une manifestation d'agriculteurs. Les coureurs passent sur la moitié de la route.

12h14 - Le premier point en jeu de la journée pour le maillot à pois est pour le Français Warren Barguil. L'avance de Julian Alaphilippe descend à 21 points.

12h12 - Peloton étiré dans le côte de Fangeaux. Qui va passer en tête au sommet et prendre 1 point au classement de la montagne ?



12h02 - À 201 km de l'arrivée, peloton toujours groupé, en file indienne. Les attaques se multiplient sans succès. La côte de Fangeaux va peut-être clarifier les choses.



11h58 - Attaque de Warren Barguil, qui chasse à la fois le maillot à pois et une victoire d'étape.

11h54 - Le Belge Thomas de Gendt tente encore de sortir, avec le Français Jérôme Cousin cette fois.



11h50 - Comme dimanche, l'échappée du jour met du temps à se dessiner.

11h48 - Ce début d'étape est tout plat. Les rouleurs sont à leur avantage.



11h46 - Beaucoup de mouvements en tête de peloton, notamment des coureurs Direct Énergie, mais aucune échappée formée.



11h44 - Il reste 148 coureurs en lice sur les 176 au départ.

11h43 - Le Belge Thomas de Gendt immédiatement à l'attaque. Pour l'instant, il étire le peloton.



11h43 - C'est officiellement parti, la voiture du directeur de course s'est écartée.



11h39 - 2 km avant le départ de cette 16e étape.



11h34 - La bagarre pour le maillot à; pois de meilleur grimpeur sera encore au centre des débats aujourd'hui. Pour l'instant, la célèbre tunique est sur les épaules du Français Julian Alaphilippe.



11h30 - Le départ fictif vient d'être donné à Carcassonne. Départ réel dans 6 km.



11h28 - Luchon (2.600 habitants), ville-étape dès 1910 lorsque le Tour s'attaqua pour la première fois aux Pyrénées, reçoit la course pour la 59e fois. Thomas Voeckler (2012), l'Australien Michael Rogers (2014) et le Britannique Chris Froome (2016) sont les trois derniers vainqueurs dans la cité thermale chère à Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano.



11h22 - Voici les 20 premiers du classement général. Le classement complet est ici.



1. Geraint Thomas (GBR/Sky) 62 h 49:47. 2. Christopher Froome (GBR/SKY) à 1:39.

3. Tom Dumoulin (NED/SUN) 1:50.

4. Primoz Roglic (SLO/LNL) 2:38.

5. Romain Bardet (FRA/ALM) 3:21. 6. Mikel Landa (ESP/MOV) 3:42.

7. Steven Kruijswijk (NED/LNL) 3:57.

8. Nairo Quintana (COL/MOV) 4:23.

9. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 6:14.

10. Daniel Martin (IRL/EAU) 6:54.

11. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 9:36.

12. Bob Jungels (LUX/QST) 9:53.

13. Ilnur Zakarin (RUS/KAT) 10:01.

14. Pierre Latour (FRA/ALM) 17:28. 15. Greg Van Avermaet (BEL/BMC) 18:22.

16. Mikel Nieve (ESP/MIT) 18:51.

17. Guillaume Martin (FRA/WGG) 19:55. 18. Damiano Caruso (ITA/BMC) 21:26.

19. Tanel Kangert (EST/AST) 21:36.

20. Lilian Calmejane (FRA/DEN) 22:17.

11h15 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour vivre cette entrée dans les Pyrénées.