Marion Bartoli se livre sur l'ex petit ami qui lui a "fait vivre un enfer"

publié le 09/01/2018 à 14:09

Elle a besoin de se prouver qu'elle est "encore en vie", qu'elle peut se "relever". Voilà comment Marion Bartoli explique en grande partie son choix de redevenir une joueuse de tennis professionnelle à 33 ans, plus de quatre ans après avoir mis un terme à sa carrière, le 14 août 2013.



L'annonce fait alors l'effet d'un séisme. Près d'un mois plus tôt, la native du Puy-en-Velay a réalisé "son rêve" : remporter le légendaire tournoi de Wimbledon sur le gazon londonien. "Quand j'ai arrêté ma carrière, j'étais la plus heureuse du monde, assure-t-elle mardi 9 janvier dans une longue interview accordée à L'Équipe. Puis j'ai rencontré mon ancien mec en mai 2014..."

Commence alors ce qu'elle décrit aujourd'hui comme "un enfer". Les noms d'oiseau fusent à l'encontre de cet "ex" avec qui elle restera 18 mois - "c'est très long". "Tous les jours, il me disait que j'étais grosse. Tous les jours. Il voyait une fille mince, il me disait : 'Tu as vu comme elle est mince et belle' (...) Je suis sortie de Wimbledon en me disant : 'J'ai réalisé mon rêve, je serai heureuse éternellement'. J'avais une joie de vivre au quotidien immense. Il a tout pris. Il l'a éteinte au fur et à mesure tous les jours".

Je ne vais pas revenir pour être 100e mondiale Marion Bartoli Partager la citation





Débarrassée de ce fardeau, Marion Bartoli va tenter un come-back forcément compliqué. Une exhibition avec les sœurs Williams est prévue au Madison Square Garden de New York le 7 mars, avant un retour à la compétition à Miami le 21 mars, espère-t-elle. Mais l'ancienne 7e joueuse mondiale n'hésitera pas à repousser l'échéance si elle ne se sent pas prête, compétitive. "La perte de poids est le baromètre de mon retour".



Car Bartoli n'entend pas revenir pour faire de la figuration. Si elle assure vouloir "s'amuser, prendre du plaisir", son objectif est avant tout "de jouer des grands matches sur des grands courts (...) Si je prends 6-1 contre les filles qui sont entre 15e et 30e, ça ne sera pas possible. Je ne vais pas revenir pour être 100e mondiale (...) Sans prétention, avec ma carrière, ça me paraît logique".



Depuis l'annonce de son retour, le 19 décembre dernier, la demi-finaliste de Roland-Garros 2011 multiplie les séances au Centre national d'entraînement, à Paris. "J'arrive à 9h et je repars à 21h, détaille-t-elle. Je fais entre 3h30 et 4 heures de tennis, 2h/2h30 de physique, plus la récup, les kinés". Le tout avec le sourire, "car c'est tellement rien par rapport à ce que j'ai traversé. Je suis heureuse de me lever tous les matins, d'être en bonne santé". 2018, l'année de Bartoli ?