et AFP

publié le 30/08/2017 à 20:03

Le monde de l'athlétisme se passerait bien de ces nouvelles révélations qui ternissent un peu plus encore l'image de cet univers. L'université allemande de Tuebingen et l'école de médecine de Harvard aux États-Unis ont rendu public les rapports d'une enquête menée en 2011, auprès des participants des mondiaux d'athlétisme de Daegu en Corée du Sud, cette année là. Les résultats sont accablants.



Si les conclusions du rapport n'ont été rendues publiques que récemment, pour des raisons juridiques, l'ampleur du dopage garde toute son importance. Pas moins de 30% des athlètes interrogés ont reconnu avoir utilisé des produits dopants au cours de leur carrière.

Mais un chiffre interpelle plus encore dans ces résultats, celui de 0,5%. Il correspond aux tests antidopages effectués qui se sont avérés positifs et souligne le nombre de ces sportifs dopés qui sont passés sous le radar des institutions. La commission d'éthique (AIU) de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) souligne même dans un communiqué, "il ne fait aucun doute que le nombre d'athlètes dopés dans l'athlétisme est significativement supérieur à celui de ceux convaincus de dopage lors de tests".



"Les résultats sont terrifiants"

"Je connais les questions que les enquêteurs ont posées et le sérieux des données, et les résultats sont terrifiants", a commenté Clemens Prokop président de la Fédération allemande d'athlétisme, rappelant que "cela fait longtemps qu' [il a] demandé à ce que ce rapport soit publié".



Par ailleurs, les mêmes questions ont été posées aux athlètes qui ont participé aux Jeux Panarabes de 2011 au Qatar. Là, plus de 45% des sportifs interrogés ont avoué avoir eu recours à des pratiques dopantes durant leur vie sportive professionnelle.



"Son rôle n'est pas de commenter les résultats ni l'exactitude de cette enquête, mais l'AIU (Athletics Integrity Unit) se félicite à chaque fois de toute étude sur la prévalence du dopage", a réagi cette commission d'éthique dans un communiqué publié le 29 août. Pour rappel, ces mondiaux d'athlétisme ont notamment vu la France se placer en deuxième position du relais du 4 x 100 mètres, juste derrière la Jamaïque d'Usain Bolt.