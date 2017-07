publié le 18/07/2017 à 10:43

Bien qu'Alain Souchon soit un fervent amateur de sport en général, mieux vaut ne pas lui parler du Tour de France. Dans une interview donnée à La Voix du Nord en juin dernier, le chanteur n'a pas hésité à critiquer le cyclisme. Quitte à s'attirer les foudres des représentants de la discipline.



"Je ne vais pas me faire que des amis mais je trouve le cyclisme honteux. C’est inhumain. On ne peut pas faire du cyclisme de haut niveau sans se doper. Quand on voit tous ceux qui meurent à cinquante ans…", a protesté le chanteur.

Un sport honteux et inhumain ? Dans le monde du cyclisme, les réactions ne se sont pas faites attendre. Marc Madiot, président de la Ligue nationale de cyclisme (LNC), s'est insurgé contre ces critiques "infondées" : "La LNC ne peut laisser le cyclisme faire l'objet de propos malveillants et infondés. Comme nous avons déjà pu le faire, nous sommes prêts à expliquer tout le travail entrepris depuis de nombreuses années notamment à l'initiative des coureurs", a-t-il déclaré dans les colonnes de L'Équipe.

"On reste sur des clichés vieux d'il y a vingt ans"

Depuis la fin du 20e siècle, l'ombre du dopage n'a cessé de planer sur le Tour de France. En 1966, les premiers contrôles anti-dopage sont effectués. Presque trente ans plus tard, l'affaire Festina a révélé au grand jour l'ampleur d'un dopage organisé. Depuis, les coureurs souffrent de cette image écornée du cyclisme. "On a basculé dans une nouvelle période mais on reste sur des clichés vieux d'il y a vingt ans", a protesté Marc Madiot.



Le président a précisé qu''une petite lettre" allait être adressée au chanteur. Juste histoire de remettre les pendules à l'heure...