Dopage dans la Curiosité

Pourquoi les sportifs se dopent

Les affaires de dopage font régulièrement irruption dans l’actualité, on l’a encore vu avec la justice américaine qui réclame 100 millions de dollars à Lance Armstrong…Mais ce n’est que la partie émergée d’un iceberg géant.

Pourquoi les sportifs se dopent ? Dans quel état sont-ils à la fin de leur carrière ? quels sont les enjeux financiers du dopage ? les spectateurs sont-ils un peu coupables ? C’est ce que nous explique le journaliste et réalisateur Xavier Deleu.

Xavier Deleu est l'auteur de deux documentaires consacrés au dopage : Sport : le revers de la médaille et Plus vite, plus haut, plus dopés.



Mahomet l'orphelin de la Mecque

Ce soir, on vous fait découvrir l’histoire de Mahomet, ou la revanche de l’orphelin de la Mecque

Qui était Mahomet ? Quelle est son histoire ? On répond à ces questions avec Cyrielle Lemoigne-Tolba, journaliste au magazine ça m’intéresse Histoire.



ça m'intéresse Histoire mars-avril 2017

Médecins S.O.S

On vous raconte l’histoire de SOS médecin, ce service médical d’urgence à domicile a 50 ans, comment fonctionne-t-il ? Qui sont ses médecins ? Comment évaluent-ils la gravité de nos maux ? Que découvrent-ils quand ils poussent à n’importe quelle heure du jour et de la nuit la porte de nos domiciles… ? Les réponses avec Jean-Baptiste Delmas président-fondateur de l'institution SOS médecins.

Jean-Baptiste Delmas est l'auteur du livre Médecin SOS - Sur la route de vos urgences paru aux éditions de l'Opportun.

Médecin SOS - Sur la route de vos urgences