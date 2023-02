DOCUMENT RTL - Biathlon : "Il ne faut pas avoir peur d'utiliser les mots burn-out et dépression", confie Jacquelin

Alors qu'il reste encore trois épreuves de Coupe du monde à disputer, le biathlète français Émilien Jacquelin, double médaillé d'argent aux JO 2022, a indiqué mercredi 22 février mettre un terme prématuré à sa saison. "C'est surtout psychologique", explique à RTL le sportif de 27 ans, actuellement 10e du classement général provisoire dominé par Johannes Boe. "Je ne ressens pas que j'ai les armes pour vraiment rivaliser au très, très haut niveau".

"Ce n'est pas vraiment un constat d'échec, poursuit Émilien Jacquelin, c'est plus un constat de dire : 'voilà, en ce moment, je n'ai pas ce qu'il faut. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux ? Est-ce que courir c'est ça qui va me remettre la forme et aller mieux mentalement ? Je ne pense pas. C'est pour ça que j'ai pris cette décision d'être un peu loin du biathlon pour essayer de me ressourcer et retrouver cette même envie, cette même motivation de courir".

Peut-on parler de burn-out ou de dépression ou est-ce que c'est trop fort ? "Non, je pense qu'on peut en parler et qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser ces mots-là, confie le récent médaillé d'or aux Mondiaux avec le relais masculin. C'est vrai que dans le sport de haut niveau, on est attaché à vouloir être performant tout au long d'une préparation, tout au long des courses. Et parfois, le cerveau, quand on en demande trop, il sature".



Voilà, c'est un surmenage Emilien Jacquelin

"Donc parler de burn-out ou de dépression, ça ne me semble pas illogique, conclut Émilien Jacquelin. Du moins c'est quelque chose que je ressens et qui est sûrement vrai. Et je trouve que c'est important d'en parler aussi parce que c'est un sujet qui peut toucher tout le monde, y compris les sportifs bien sûr. Et voilà, ce n'est pas une fatalité, mais pour moi, voilà, c'est un surmenage. Il faut savoir l'écouter aussi".

