publié le 08/01/2019 à 17:00

Du Paris - Dakar au Lima - Lima. 40 ans après le premier départ de celui qui est devenu le plus célèbre et le plus envié des rallyes-raids, le Dakar 2019 s'est élancé de la capitale du Pérou, lundi 7 janvier. Et pour la première fois de son histoire, la course se déroulera dans un seul pays.



Depuis 2009, dans la foulée d'une édition 2008 annulée pour des raisons de sécurité en Mauritanie, le Dakar ne se déroule plus pour l'essentiel en Afrique mais en Amérique du Sud. Mais du fait, entre autres, des politiques d'austérité qui touchent le continent, la Bolivie, l'Argentine, le Paraguay et le Chili n'ont cette année pas souhaité accueillir la caravane de 334 véhicules, 541 pilotes et copilotes.

À l'heure du grand départ, comme depuis 10 ans, la question est revenue dans la bouche d'anciens amateurs de l'événements, plus ou moins aguerris du sport automobile : mais pourquoi le Dakar porte-t-il encore le nom de la capitale du Sénégal alors qu'il se déroule à quelques 7.200 km à vol d'oiseau de son lieu d'arrivée originel ?

La Clio non plus n'a pas changé de nom

Pour répondre, il faut d'abord rappeler que le Dakar ou Paris - Dakar ne s'est pas toujours élancé de la capitale française et ne s'est pas toujours terminé sur les rives du Lac Rose. En 29 éditions de 1979 à 2007, ce ne fut même le cas qu'à 11 reprises. Il y eu aussi des Versailles-Dakar, Chevilly-Larue - Dakar, Rouen - Le Cap, Paris - Marne-la-Vallée, Grenade - Dakar, Dakar - Le Caire, Marseille - Charm-el-Cheickh, Clermont-Ferrand - Dakar ou encore Lisbonne - Dakar.



Qu'il se termine au Sénégal ou qu'il ne passe même pas par sa capitale, en dépit de polémiques, de drames ou de chansons déplaisantes, le rallye-raid créé par Thierry Sabine s'est construit une image, a bâti une légende. Dans cette catégorie, c'est LA course à gagner pour les professionnels, celle à laquelle il faut participer au moins une fois dans sa vie pour les amateurs et certaines personnalités.



Dakar. Cinq lettres synonymes d'aventure, de dunes, de galères, de bivouacs, d'entre-aide. Cinq lettres impossibles à abandonner pour Amaury Sport Organisation, même lorsque la décision a été prise de "déménager". Incongrue, l'idée d'un Dakar en Amérique du Sud ? Peut-être. Mais comme Renault a par exemple conservé la marque Clio au fil des évolutions de son véhicule - qui n'a plus rien à voir en 2019 avec le premier modèle de 1990 -, ASO a opté pour cette option.

Enfin la bonne pour Sébastien Loeb ?

De Stéphane Peterhansel à Carlos Sainz, en passant par Nasser al-Attiyah ou Nani Roma via Cyril Despres et Giniel de Villiers, la plupart des récents vainqueurs sont engagés sur cette édition 100% Pérou qui s'achèvera le jeudi 17 janvier à Lima. Sébastien Loeb, nonuple champion du monde des rallyes qui s'attaque à son quatrième Dakar, fait aussi figure de favori. 9e en 2016, 2e en 2017, l'Alsacien avait été contraint à l'abandon l'année dernière, planté dans le désert péruvien à la 5e étape.



Dans la catégorie moto, les dunes permettront de rapidement dégager une hiérarchie parmi la liste des prétendants, nombreux. KTM, invaincu depuis 2000, a du répondant, avec Matthias Walkner, Sam Sunderland et Toby Price. Soit tout simplement les trois derniers vainqueurs. Les Français Adrien van Beveren et Xavier de Soultrait, tous deux sur Yamaha, auront également une carte à jouer.

Dakar 2019 : le parcours Crédit : Vincent LEFAI, Pablo LOPEZ, Nicolas RAMALLO / AFP