Cyclisme sur route : le Néerlandais Mathieu van der Poel sacré champion du monde

Mathieu van der Poel était bien trop fort pour la concurrence. Le coureur néerlandais est devenu pour la première fois champion du monde de cyclisme sur route, dimanche à Glasgow au terme d'un numéro en solitaire époustouflant. Le cycliste de 28 ans a placé une attaque fatale aux trois autres "gros bras" qui restaient en lice, Wouet van Aert, Tadej Pogacar et Mads Pedersen, à 22 km de l'arrivée. Mathieu Van der Poel aurait pourtant pu tout perdre avec une chute à 17 km du terme à cause de la pluie, qui n'a cessé de s'abattre par intermittences sur l'infernal circuit urbain concocté en Ecosse.

Mais rien ne pouvait arrêter le petit-fils de Raymond Poulidor, qui a accéléré et a accentué son avance pour arriver plus d'une minute 30 avant son grand rival, le Belge Wouet Van Aert. Tadej Pogacar, qui devra patienter pour revêtir la tunique arc-en-ciel, termine à la troisième place, devant le Danois Mads Pedersen, champion du monde en 2019.

Les Français n'ont pas pesé

Mathieu van der Poel ajoute une nouvelle ligne à son impressionnant palmarès. Vainqueur de nombreuses "Classiques", il avait déjà vécu une année 2023 prolifique avec des victoires sur Paris-Roubaix et Milan-San Remo. Il devient par la même occasion le premier champion du monde néerlandais depuis Joop Zoetemelk, en 1985. Van der Poel n'en a cependant pas terminé avec ces Mondiaux de cyclisme. Le Néerlandais s'alignera samedi prochain en VTT, dont il est l'une des grandes stars.

Contrairement à ces trois dernières années, l'équipe de France repart sans médaille. Les Bleus n'ont jamais réussi à peser sur la course, victimes du tempo infernal imposé en tête de course. Leur leader désigné Christophe Laporte, vice-champion du monde en 2022, a été retardé par un ennui mécanique à une centaine de kilomètres de l'arrivée. Il a abandonné quelques tours plus loin en compagnie de Julian Alaphilippe, double champion du monde en 2020 et 2021.







L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info