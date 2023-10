Coupe du monde de rugby : l'Afrique du Sud l'emporte à l'arraché face à l'Angleterre

La Nouvelle-Zélande affrontera donc l'Afrique du Sud en finale de la Coupe du monde de rugby 2023, le 28 octobre prochain. Les Springboks, tenants du titre, se sont difficilement imposés face à une valeureuse équipe d'Angleterre, au bout du suspens, grâce à une pénalité réussie par Handré Pollard à la 78e minute.

Pourtant, l'Afrique du Sud avait couru derrière le score pendant tout le match, basculant à 12-6 en faveur du XV de la Rose à la mi-temps, puis 15-6 après un drop de près de 50 mètres d'Owen Farrell, auteur de tous les points anglais dans ce match. C'est Rudolph Gerhardus Snyman qui a relancé les Boks, grâce à un essai inscrit à la 69e minute, avant l'ultime pénalité.

L'Afrique du Sud retrouveront donc les All Blacks, qu'ils n'ont plus battu dans un Mondial depuis 1999, et le match pour la troisième place (22-18). Lors du dernier duel entre les deux équipes, fin août, en match de préparation, les Springoks avaient étrillé la Nouvelle-Zélande (35-7).

De leur côté, les Néo-Zélandais ont facilement disposé de l'Argentine, ce vendredi soir, 44 à 6.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info