Coronavirus : McLaren se retire du GP d’Australie de F1

publié le 12/03/2020 à 13:55

McLaren Racing a confirmé jeudi 12 mars son retrait du Grand Prix d'Australie de Formule 1 2020, toujours prévu dimanche 15 mars en ouverture de la saison. Les deux pilotes de l'écurie, Carlos Sainz et Lando Norris, ne prendront donc pas le départ. Cette décision fait suite au test positif au coronavirus d'un membre de l’écurie, qui a été testé et auto-isolé dès qu'il a commencé à montrer des symptômes.

"Il sera désormais traité par les autorités sanitaires locales", apprend-on dans un communiqué de l’écurie britannique. "L'équipe coopère avec les autorités locales compétentes pour aider leurs enquêtes et analyses".

La décision prise par Zak Brown, PDG de McLaren Racing, et Andreas Seidl, Team Principal de McLaren F1, est motivée sur la base d'un devoir de diligence, non seulement envers les employés et partenaires de McLaren F1, mais aussi envers les concurrents de l'équipe, les fans de Formule 1 et les autres acteurs de la F1.

Par ailleurs, les quatre membres de l’écurie américaine Haas qui avaient également été dépistés après suspicion de contamination au coronavirus ont été déclaré négatifs. Les premiers essais du Grand Prix d’Australie sont toujours fixés à vendredi 13 mars.