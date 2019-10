et AFP

publié le 02/10/2019 à 05:24

Dans le monde très feutré et surtout codifié du golf, les incartades ne sont pas tolérées, et le moindre faux pas peut coûter cher à son auteur. Et un golfeur sud-coréen l'a appris à ses dépends. En effet, il a été suspendu 3 ans pour avoir manifesté un geste d'humeur envers le public après avoir été perturbé par un bruit de téléphone.

Une sanction communiquée mardi 1er octobre par l'Association coréenne de golfeurs professionnels (KPGA), qui ne pardonne pas le doigt d'honneur de Kim Bi-o. Dimanche, alors en tête du Daegu Gyeongbuk Open, le golfeur se trouve sur le 16e trou du parcours lorsque le bruit d'un appareil photo de smartphone semble le perturber. Il lève alors son majeur envers le public et claque son club au sol.

Une attitude qui n'est pas passée auprès de la KPGA, qui a infligé la suspension à l'unanimité, ainsi qu'une amende de 10 millions de wons (environ 7.600 euros). "Kim Bi-o a souillé la dignité d'un golfeur en violant les règles de savoir-vivre avec un comportement inapproprié", est-il écrit dans un communiqué de la KPGA.

Le golfeur de 29 ans a finalement gagné le tournoi, mais regrettera surtout d'avoir perdu ses nerfs. Mardi, il s'est agenouillé devant les caméras de télévision, présentant en larmes de plates excuses après avoir été entendu par la KPGA pour ce geste. Pourtant leader du circuit coréen, Kim ne pourra pas finir la saison.