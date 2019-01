Quinté + : la dernière minute du Prix de la Semaine Internationale

publié le 24/01/2019 à 06:28

Quinté du jeudi 24 janvier 2019 à Vincennes : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix de la Semaine Internationale. 1ère course. Départ vers 13h45. 18 partants. Un bon prix de série, mais vraiment très ouvert avec un lot homogène où tout le monde se tient de près.





N°15 : COLT DES ESSARTS. Cote entre 7 et 8/1.

N°17 : COLORADO BLUE. Cote entre 9 et 10/1.

N°8 : COFFEE LOOK D'EAM. Cote entre 11 et 12/1.



N°18 : SHOWMAR . Cote entre 18 et 20/1.



N°11 : CROIX DU BUISSON. Cote entre 12 et 14/1.



N°4 : CLASS ACTION. Cote entre 10 et 12/1.



N°3 : CAP DE NARMONT. Cote entre 16 et 17/1.



N°7 : CLEDERE DE L'AIROU. Cote entre 15 et 17/1.

La dernière minute !

