RUGBY - La Rochelle, les coulisses d'un doublé retentissant

Une finale incroyable. Le club français, sacré l'année dernière à Marseille contre cette même équipe, a réussi à remonter un déficit de trois essais inscrits par les Irlandais dans les douze premières minutes du match. Un exploit pour les jaunes et noirs qui ont reçu un véritable triomphe à leur arrivée à l'aéroport cette nuit.

Les joueurs sont arrivés sur le tarmac dans un vacarme indescriptible avec la coupe d'Europe dans les bras, accueillis par leurs supporters : "Qu'on gagne ou qu'on perde, ils sont toujours là par milliers", constate Pierre Bourgarit, talonneur de l'équipe. "Ça remplit le cœur et ça créé des souvenirs !" Le centre Jonathan Danty a entendu les clameurs depuis l'avion : "On est très heureux et on a hâte de communier demain avec eux."



Le match a été retransmis via des écrans géants sur le port de La Rochelle. Entre 10.000 et 20.000 personnes étaient présentes, transformant le port en une vaste étendue jaune et noire. Même si le début du match fut catastrophique, les supporters n'ont rien lâché et sont restés confiants, jusqu'à la dernière seconde.

À écouter Champions Cup : les supporters rochelais ivres de joie 00:01:44

Une explosion de joie XXL sur le port

La Rochelle décroche une deuxième étoile consécutive. Désormais double championne d'Europe, l'équipe s'inscrit dans l'histoire du rugby tricolore. Et ce n'est pas la pluie qui a empêché les supporters de célébrer le score : "Jusqu'à la dernière minute, c'était incroyable ! On s'est tous pris dans les bras, c'était magnifique", se souviennent, émus, ces jeunes supporters.

"Quand on dit qu'ici c'est La Rochelle, on ne rigole pas !" Une nuit de fête qui va se prolonger dans l'après-midi, dans la ville et avec les joueurs.

