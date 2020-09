Boxe : Tony Yoka expéditif pour son retour

publié le 26/09/2020 à 03:26

1 minute 27. Mieux valait ne pas arriver en retard à La Défense Arena ce vendredi, vous auriez raté le retour sur le ring de Tony Yoka. Un an après son dernier combat, le Français a mis K.O son adversaire Johann Duhaupas dès le 1er round. Le champion olympique, dont la dernière apparition remontait au 28 septembre 2019, n'a laissé aucun répit au vétéran tricolore de 39 ans.

Dès l'entame du combat, Yoka l'a envoyé au tapis à deux reprises avant que l'arbitre n'abrège les débats après à peine 1 minute 30 et un uppercut dévastateur. Tony Yoka relance ainsi de manière éclatante une carrière professionnelle ralentie par les désistements successifs de ses adversaires et la crise sanitaire.

"On a beaucoup travaillé et je ne sous-estime jamais mes adversaires, a expliqué le médaillé d'or des JO-2016. Je m'attendais à un combat très très dur, je sais qu'il a fait une très grosse préparation. Je ne m'attendais pas vraiment à gagner au 1er round", a déclaré le Français. "Je continue mon apprentissage et là je peux monter plus haut dans le classement", a-t-il ajouté.